El príncipe de Gales asistió el sábado al estadio de Wembley como patrocinador de la Federación Inglesa de Fútbol.

Tras la ajustada victoria 1-0 del Manchester City sobre el Chelsea, el príncipe Guillermo subió al podio para entregar medallas y trofeo al equipo de Pep Guardiola.

Aunque la ceremonia es siempre formal, Cherki decidió romper el protocolo para guardar un recuerdo de aquella tarde histórica.

Cuando los jugadores pasaron ante él, el centrocampista francés sacó su iPhone tras estrecharle la mano. El príncipe, con un elegante traje, sonrió complacido junto al futbolista.















