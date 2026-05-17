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Cherki - Prince WilliamGetty/GOAL/IG:@rayan_cherki
Mohamed Saeed

Traducido por

Rayan Cherki comparte una divertida selfie que se hizo con el príncipe Guillermo durante la entrega del trofeo de la FA Cup al Manchester City

R. Cherki
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La estrella del Manchester City, Rayan Cherki, se llevó un recuerdo único tras la victoria de su equipo en la final de la FA Cup contra el Chelsea en Wembley. Mientras recibía su medalla, el extremo francés detuvo al príncipe Guillermo para hacerse un selfie que ya es viral.

  • Un encuentro real en Wembley

    El príncipe de Gales asistió el sábado al estadio de Wembley como patrocinador de la Federación Inglesa de Fútbol.

    Tras la ajustada victoria 1-0 del Manchester City sobre el Chelsea, el príncipe Guillermo subió al podio para entregar medallas y trofeo al equipo de Pep Guardiola.

    Aunque la ceremonia es siempre formal, Cherki decidió romper el protocolo para guardar un recuerdo de aquella tarde histórica.

    Cuando los jugadores pasaron ante él, el centrocampista francés sacó su iPhone tras estrecharle la mano. El príncipe, con un elegante traje, sonrió complacido junto al futbolista.





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    Las preferencias futbolísticas del príncipe Guillermo

    Aunque el príncipe Guillermo mantuvo su neutralidad en la final de la FA Cup, es sabido que es seguidor del Aston Villa.

    Sin embargo, su compañero habitual, el príncipe George, no estuvo en las gradas de Wembley pese a haber acudido a la final de 2024.

    William suele comentar el creciente interés de sus hijos por el fútbol y cómo podrían elegir sus propios equipos. En una entrevista previa con TNT Sports, admitió: «Estoy abierto a que apoyen a quien quieran. Soy parcial, pero como vienen a los partidos del Villa, probablemente acabarán apoyando al Villa».


  • «¡Intento no ser demasiado parcial!»

    El partido en Wembley resultó irónico para la familia real: se rumorea que el príncipe George es del Chelsea, rival del Manchester City.

    William ya ha bromeado sobre la elección de su hijo, revelando la divertida tensión familiar. En la BBC dijo: «Le prohibí apoyar al Chelsea, así que, por supuesto, él eligió al Chelsea».

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    El Chelsea sufre una dura derrota en Wembley

    Mientras Cherki y sus compañeros del City celebraban su segundo título de la temporada tras ganar la Copa de la Liga en marzo, el Chelsea se mostraba desanimado. Un magnífico toque de Antoine Semenyo dio al City una merecida victoria en una tarde en la que el Chelsea solo logró dos tiros a puerta. Los Blues esperan una campaña mejor en la temporada 2026-27 tras confirmar a Xabi Alonso como nuevo entrenador.

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