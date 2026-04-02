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Rashford tiene la clave del regreso de la estrella marroquí al Barcelona

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M. Rashford
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El Barcelona se plantea recuperar a su antigua estrella

El FC Barcelona busca reforzar su delantera el próximo verano, ante la posibilidad de no poder retener a Marcus Rashford.

Rashford juega en el Barcelona cedido por el Manchester United.

Según ESPN, el Barcelona ha añadido al marroquí Abdel Samad El Zalzouli, estrella del Real Betis, a su lista de objetivos para el próximo verano.

El Zalzouli tiene 24 años y disputó 14 partidos con el Barcelona antes de marcharse al Real Betis en 2023.

Como parte de ese acuerdo, el Barcelona conserva un 20 % de cualquier futura transferencia, en caso de que el internacional marroquí decida abandonar el Real Betis.

  • RCD Mallorca v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Zalzuli irrumpe en la agenda de verano del Barcelona

    ESPN reveló recientemente que el Barcelona está decidido a cerrar dos fichajes, como parte de una remodelación de la línea de ataque de cara a la próxima temporada.

    El Barcelona busca un extremo de calidad para dar profundidad detrás de Lamine Yamal y Raphinha, y también quiere fichar a un delantero centro, mientras espera a ver qué pasa con Robert Lewandowski y Ferran Torres.

    La cadena ha destacado que El Zalzuli, que ha marcado 23 goles en 117 partidos con el Real Betis, encaja perfectamente con lo que busca el Barcelona en las bandas, ya que es un jugador rápido que cuenta con la habilidad y el regate necesarios para superar al rival.

    Mucho dependerá de lo que ocurra con el futuro de Rashford, ya que el Barcelona tiene la opción de convertir la cesión en un traspaso definitivo por 30 millones de euros, y la decisión debe tomarse antes del 15 de junio.

    Además de Zalzuli, hay otras opciones, como Jan Vergili, que se marchó del Barcelona al Mallorca el verano pasado, y Víctor Muñoz, del Osasuna, que ya ha jugado en el Real Madrid y en el Barcelona.

    Además de un extremo, la opción preferida para la punta de lanza del Barcelona es Julián Álvarez, del Atlético de Madrid. 

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