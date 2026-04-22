Resulta curioso: este joven de 20 años siempre jugó de centrocampista. Sin embargo, Manzambi soñaba con ser portero y admiraba a Neuer. «Por suerte para Suiza, su padre y su hermano le hicieron cambiar de opinión», escribió el Tages-Anzeiger de Zúrich en octubre.

Nacido en Ginebra, Manzambi, a punto de cumplir 20 años, ya sumaba siete de los diez partidos internacionales que lleva con la Nati y había marcado tres goles. Como cuatro semanas antes ante Suecia, volvió a anotar entrando desde el banquillo. «Tiene un instinto goleador increíble, algo que rara vez he visto en un jugador», afirmó el seleccionador nacional Murat Yakin.

Yakin lo convocó por primera vez tras la temporada pasada, en la que Manzambi, en solo once partidos como profesional, se convirtió en uno de los destacados del SC. En ese periodo participó en cuatro goles y fue clave para que el SC llegara a la final de la jornada 34 por un puesto en la Liga de Campeones contra el Fráncfort, aunque finalmente la perdió.