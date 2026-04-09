Raphinha se va... ¿Hasta cuándo usará el Barcelona «soluciones estratégicas» para sobrevivir?

Una de las principales estrellas del Barcelona podría dejar el «Camp Nou» este verano, pese a su impacto positivo en el equipo.

El extremo brasileño Raphinha, clave en el juego azulgrana, podría salir del Camp Nou este verano.

Según la prensa española, el club escuchará ofertas por él este verano y todo indica que podría marcharse.

El club necesita dinero para equilibrar sus finanzas y fichar nuevos jugadores, por lo que su salida podría ser clave.

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En este contexto, el nombre de Raphinha ha surgido como una de las soluciones estratégicas que podrían cambiar la ecuación del verano en el club blaugrana.