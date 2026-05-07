Raphinha se indigna por las «mentiras» sobre su traspaso y afirma que «a la gente no le gusta verme aquí»

Raphinha ha expresado su frustración por la constante incertidumbre sobre su futuro en el Camp Nou. El exjugador del Leeds United cree que los medios lo critican injustamente y sugieren que no entra en los planes del equipo o que quiere marcharse.

En declaraciones a ESPN, el jugador de 29 años fue directo al responder sobre los rumores: «Desde que llegué a Barcelona, cada día hay especulaciones sobre mi salida. Parece que a algunos no les gusta verme aquí, sobre todo a un miembro de la prensa que solo miente».