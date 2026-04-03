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Raphinha, «muy desanimado» tras sufrir una lesión, mientras Hansi Flick explica por qué se le concedió a la estrella del Barcelona unos días de descanso adicionales en Brasil
Un revés para los blaugranas
Los preparativos del Barcelona para la triple jornada decisiva de la temporada contra el Atlético de Madrid se han visto sacudidos por la baja de Raphinha. El jugador de 29 años sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la reciente derrota de Brasil ante Francia en Boston, lo que supone la tercera vez esta temporada que se ve obligado a quedarse fuera por el mismo problema muscular. El momento es especialmente perjudicial para el gigante catalán. Ahora se prevé que el delantero se pierda los dos partidos de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el equipo de Diego Simeone, así como varios encuentros cruciales de La Liga, ahora que la lucha por el título entra en su recta final.
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Flick da prioridad a la salud mental
En una medida poco habitual en plena lucha por el título, Flick y el director deportivo Deco han permitido a Raphinha regresar a su país natal para comenzar su rehabilitación. El entrenador alemán explicó que la decisión se tomó para ayudar al jugador a recuperarse de la frustración psicológica provocada por sus persistentes problemas físicos, que le han llevado a perderse 20 partidos esta temporada.
«Estaba triste por esto y nosotros tampoco estamos contentos», declaró Flick a los periodistas. «Hablé con él por FaceTime y estaba muy decepcionado, muy desanimado, así que decidí junto con Deco que [podría pasar unos días en Brasil].
Normalmente queremos a los jugadores aquí, pero está en buenas manos y quizá pueda despejar la mente, volver este fin de semana y empezar el lunes. Por eso le he concedido unos días en Brasil con su familia, para que despeje la mente. Para nosotros estaba claro».
A Rashford se le presenta una oportunidad
Ahora que Raphinha queda fuera de juego por el momento, toda la atención se centra en Marcus Rashford. El jugador cedido por el Manchester United tiene ahora una oportunidad de oro para demostrar que su sitio está en el Camp Nou de forma permanente. El Barcelona tiene una opción de compra por 30 millones de euros este verano, y la próxima racha de partidos podría ser decisiva para su futuro.
«Estoy contento con Marcus porque ha rendido bien», añadió Flick. «En las últimas semanas tuvo algunos problemas, estaba lesionado, tuvimos que ocuparnos de eso».
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¿Y ahora qué?
Aunque la línea de ataque está mermada, Flick ha recibido buenas noticias en cuanto a su defensa. Jules Koundé, Alejandro Balde y Eric García han recibido el visto bueno para viajar al Metropolitano tras recuperarse de pequeñas molestias. Sin embargo, el centro del campo sigue algo mermado, ya que no se espera que Frenkie de Jong vuelva a los entrenamientos completos hasta la próxima semana.
El Barcelona cuenta actualmente con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid en lo más alto de la tabla y buscará mantener ese colchón antes de que se intensifique la competición de la Liga de Campeones. Tras enfrentarse al Atlético en la liga, ambos equipos volverán a verse las caras pocos días después en el partido de ida de los cuartos de final europeos.