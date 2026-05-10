Raphinha admite que en el FC Barcelona no puede hacerle sombra a su compañero Lamine Yamal.
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Raphinha es totalmente sincero sobre la situación de Lamine Yamal en el FC Barcelona
Yamal se ha erigido este curso como el referente creativo del Barcelona, así que su lesión deja un gran vacío en la titularidad de Hansi Flick. Aunque Raphinha es el candidato lógico para ocupar la banda derecha, el exjugador del Leeds United ya se ha distanciado de las comparaciones con el prodigio de dieciocho años.
«Si juego en la derecha, no esperen nada especial, porque no soy Lamine. Él es una estrella», admitió Raphinha con honestidad en una entrevista con Movistar, citada por Sport.
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El regreso de Raphinha al Clásico ha sido complicado tras lesionarse con la selección de Brasil en un amistoso en Estados Unidos. Ese percance le impidió jugar los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.
Tras rehabilitación en Brasil, ya está listo para aportar, aunque admite no estar al 100 %. «Quizá el rival me venga bien. Busco recuperar mi mejor forma. Aún no estoy del todo a punto. Esperamos un partido complicado; ellos aún pueden ganar la liga, así que no nos lo pondrán fácil. Si ganamos, celebraremos el título».
A pesar de los rumores sobre un traspaso a la Premier League o a Arabia Saudí, Raphinha reiteró su lealtad al gigante catalán. Con un contrato vigente por varios años, el brasileño no planea abandonar el club pese a la incertidumbre sobre su puesto en la plantilla.
El jugador confirmó: «Me veo jugando aquí muchos años más. Tengo contrato hasta 2028 y estoy abierto a hablar con el club».
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Flick ha gestionado su plantilla con cuidado en las últimas semanas; dejó a Raphinha fuera del once contra Osasuna. Pero, con el título de liga al alcance, se espera que el técnico apueste por la experiencia del brasileño ante el Real Madrid. Aunque Raphinha quizá no tenga el toque especial que él reconoce en Yamal, su disciplina táctica y su peligro ante el gol siguen siendo cruciales para el Barcelona. Los blaugranas quieren acabar con las esperanzas del Real Madrid y asegurarse el título ante un Spotify Camp Nou con las entradas agotadas.