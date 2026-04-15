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Raphinha, enfadado, acusa al árbitro de «robar» al Barcelona tras la eliminación en la Liga de Campeones a manos del Atlético de Madrid
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La juventud no logra evitar la salida
El Barcelona alineó el once inicial más joven de su historia en un partido de eliminatoria de la Liga de Campeones, pero este hito quedó eclipsado por una amarga eliminación en cuartos de final. Lamine Yamal y Ferran Torres marcaron pronto para igualar el marcador global, pero el gol decisivo de Ademola Lookman aseguró el pase a semifinales de los hombres de Diego Simeone. García fue expulsado por falta profesional, y el Barça no pudo forzar la prórroga.
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Raphinha descarga su ira contra el arbitraje
Raphinha, que vio el partido desde la grada por lesión, criticó al árbitro Clement Turpin por no mostrar tarjetas a los locales y por no pitar un penalti a Dani Olmo. Sus declaraciones llegan tras una semana de tensiones entre el club y la UEFA por anteriores controversias arbitrales.
Tras el partido, el brasileño declaró a la prensa: «Nos han robado el partido. El árbitro tuvo muchos problemas. Algunas de sus decisiones fueron increíbles. No sé cuántas faltas hizo el Atlético y no les sacó tarjeta.
Es humano fallar, pero ¿que vuelva a pasar en otro partido? Jugamos muy bien, pero nos han robado la eliminatoria. Es duro ver que tenemos que esforzarnos el triple para ganar. No entiendo por qué [el árbitro] le tiene tanto miedo al Barça en la siguiente ronda».
- AFP
Flick, «orgulloso» de la actitud de los jugadores
Mientras los jugadores se centraban en el árbitro, las cifras mostraban un relato de ocasiones desperdiciadas y defensa frágil: el Barcelona se convirtió en el primer equipo español que encadena 15 partidos de Champions sin dejar su portería a cero. Pese a un xG superior y más tiros, el Barça no remontó la ida.
Tras el partido, Flick reconoció: «En la primera parte fuimos fantásticos y debimos marcar más. Merecimos pasar, pero hay que aceptarlo. Me enorgullece la mentalidad del equipo».
Añadió: «El siguiente paso es ganar LaLiga. Estamos en camino, pero aún no está hecho. Seguimos con más partidos y debemos mantener este nivel. Ahora estamos decepcionados, pero es normal. Ganar la Champions es un gran sueño. Debemos aprender de nuestros errores; tenemos un equipo joven que mejorará la próxima temporada. Sé que todos están decepcionados, yo también. Así es el fútbol, así es la vida. Tenemos que volver».
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La atención se centra ahora en La Liga
Tras quedar eliminado de Europa y la Copa del Rey, el Barcelona debe asegurar su segundo título consecutivo de La Liga. Con nueve puntos de ventaja y siete jornadas por jugar, el equipo de Flick recibe al Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou el miércoles. El técnico debe evitar que esta derrota frene el impulso de una plantilla joven que aspira a títulos.