Ralf Rangnick podría liderar la revolución del AC Milan; el exentrenador del Manchester United negocia un cargo de gran responsabilidad mientras sigue la búsqueda de un nuevo entrenador

En las últimas horas se ha celebrado en Viena una reunión decisiva entre Rangnick y la directiva del Milan, representada por Gerry Cardinale y Zlatan Ibrahimovic. Según La Gazzetta dello Sport, el técnico alemán expuso sus condiciones para incorporarse al club en caso de dejar la selección austriaca tras el Mundial. No se trataría de un regreso al banquillo, sino de un papel como supervisor general de todos los aspectos técnicos.

El ambiente fue positivo, aunque aún no hay acuerdo. Rangnick exige garantías para liderar la reconstrucción, y RedBird ve en él la clave para llevar al Milan al modelo de éxito de Red Bull, centrado en un scouting moderno y la cantera.