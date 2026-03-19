Rakow-Fiorentina EN DIRECTO, alineaciones oficiales: vuelve Kean, De Gea se queda fuera

Con la ventaja del 2-1 de la ida, la Fiorentina visita al Raków en Polonia para intentar clasificarse para los cuartos de final de la Conference League. La Viola tiene, de hecho, la oportunidad de clasificarse por cuarto año consecutivo, manteniendo vivo un sueño que Florencia está tratando de disfrutar en una temporada que no está siendo nada fácil. El partido dará comienzo a las 18:45 en el Miejski Stadion Piłkarski Raków.







