



49' - ¡GOL DEL RAKOW! Struski recibe el balón en el área, Ndour llega tarde y el centrocampista polaco remata raso junto al poste, sin dar opción a Christensen

29' - Oportunidad para el Rakow: centro raso de Ivi López y remate de Brunes que es desviado por la defensa de la Viola.

8' - El Rakow responde con Repka, que dispara desde el borde del área y no se aleja mucho de la portería.

4' - Kean entra en el área y remata, pero Svarnas despeja. El balón vuelve a los pies del delantero italiano, que, sin embargo, no consigue rematar a la red.