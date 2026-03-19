Con la ventaja del 2-1 de la ida, la Fiorentina visita al Raków en Polonia para intentar clasificarse para los cuartos de final de la Conference League. La Viola tiene, de hecho, la oportunidad de clasificarse por cuarto año consecutivo, manteniendo vivo un sueño que Florencia está tratando de disfrutar en una temporada que no está siendo nada fácil. El partido dará comienzo a las 18:45 en el Miejski Stadion Piłkarski Raków.
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Rakow-Fiorentina EN DIRECTO 0-0: Kean lo intenta, ocasión para Brunes
GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS
29' - Oportunidad para el Rakow: centro raso de Ivi López y remate de volea de Brunes que es desviado por la defensa de la Viola.
8' - El Rakow responde con Repka, que dispara desde el borde del área y no se aleja mucho de la portería.
4' - Kean entra en el área y dispara, pero Svarnas despeja. El balón vuelve a los pies del delantero italiano, que, sin embargo, no consigue rematar a la red.
EL MARCADOR
RAKOW-FIORENTINA 0-0
GOLES:
RAKOW (3-4-2-1): Zych; Tudor (19' Mosor), Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Jean Carlos; Makuch; Brunes, López. Entrenador: Tomczyk
FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Ndour, Fagioli, Fabbian; Harrison, Kean, Fazzini. Entrenador: Vanoli
ÁRBITRO: Munuera
AMONESTADOS:
EXPULSADOS:
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