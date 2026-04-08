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Rafael van der Vaart arremete contra el «horrible» Vinicius Junior y destaca un aspecto «increíblemente triste» del juego del extremo del Real Madrid
La crítica mordaz de Van der Vaart
En declaraciones a la cadena holandesa Ziggo Sport, Van der Vaart expresó su profunda frustración con Vinicius tras la derrota por 2-1 del Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. A pesar de reconocer el evidente talento del jugador de 25 años, el exinternacional holandés admitió que le resulta difícil incluso ver jugar al extremo debido a lo que él percibe como su actitud teatral.
En una crítica contundente al estilo del brasileño, Van der Vaart dijo: «Vinicius es horrible. Me molesta muchísimo cuando lo veo. Me parece increíblemente triste porque es un jugador fantástico. Pero en cuanto recibe un pequeño empujón, se tira al suelo, esperando que le saquen tarjeta roja al rival, y luego se levanta como si nada hubiera pasado. Esa es la parte que me parece triste de él».
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Frustración en el Bernabéu
Vinicius tuvo dificultades para marcar la diferencia ante el Bayern de Múnich. Mientras que Kylian Mbappé logró marcar, el brasileño no fue capaz de materializar sus ocasiones, lo que provocó una frustración palpable tanto en el campo como en las gradas. En un momento dado, la frustración llegó a su punto álgido cuando algunos sectores de la afición local expresaron su descontento. Según algunas informaciones, Vinicius fue abucheado de nuevo por el público del Bernabéu tras perder la posesión y fallar una oportunidad de oro en un mano a mano con Manuel Neuer en el minuto 60, un error que podría resultar costoso en la eliminatoria.
Kompany ofrece una perspectiva diferente
Mientras Van der Vaart se centraba en los defectos del extremo, el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, adoptó una postura mucho más comprensiva. El técnico belga no escatimó elogios hacia el carácter del jugador estrella del Madrid, sobre todo teniendo en cuenta el ambiente hostil y las presiones externas a las que se enfrenta a menudo. «Vini debe seguir siendo tal y como es. Cuenta con todo mi apoyo, independientemente de si es un jugador rival o no», declaró el entrenador del Bayern a Amazon Prime tras el pitido final. «Se necesitan jugadores que sean diferentes. Disfrutamos del éxito de estos jugadores. Lo mismo ocurría con Franck Ribéry en el Bayern. Se puede tener una opinión, pero nunca se debe traspasar una línea. Por eso le tengo mucho respeto a Vini».
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El camino hacia el partido de vuelta
Es probable que el debate en torno a Vinicius continúe mientras el Real Madrid se prepara para un complicado desplazamiento al Allianz Arena la próxima semana. El Real Madrid se encuentra en una situación delicada, ya que necesita remontar un gol en contra para mantener vivos sus sueños de gloria europea. Bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, el equipo debe encontrar la manera de recuperar su chispa ofensiva, empezando por el partido en casa contra el Girona de La Liga el viernes.