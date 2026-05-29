Getty Images Sport
Traducido por
¿Rafael Leão a la Premier League? El extremo del AC Milan admite que el Manchester United es su equipo favorito, mientras se especula sobre su futuro en San Siro
Se intensifican los rumores sobre fichajes
Los rumores sobre Leão han crecido tras declarar su admiración por el United en el podcast de Cernucci. El gigante inglés lleva años vinculado al delantero portugués, en busca de un extremo decisivo. La posible transferencia cobra fuerza porque el Milan no se clasificó para la Champions, lo que presiona a la directiva a equilibrar las cuentas.
- AFP
El extremo revela su preferencia por Inglaterra
En un podcast le preguntaron si veía mucho la Premier League y respondió: «Sí, claro». Al preguntarle si seguía algún equipo en particular, Leao dijo: «Me gusta el United, porque mi ídolo es Cristiano Ronaldo. En aquella época solía verlos. También me gusta el Arsenal».
Pese a ello, según La Gazzetta dello Sport, el jugador de 26 años quiere redimirse en Italia y ya le ha dicho a Zlatan Ibrahimovic que desea quedarse en el Milan tras una temporada difícil.
La presión financiera lleva a una evaluación.
Aunque Leao quiere quedarse, el Milan lo considera prescindible y escuchará ofertas. Acabó quinto en la Serie A y los ingresos de la Europa League no bastan, así que necesita vender. Además, el despido de Massimiliano Allegri ha dejado un vacío táctico: su rígido sistema 3-5-2 obligaba a Leao a un papel central poco natural, lejos de su posición preferida en la banda.
- Getty Images Sport
Se acerca la fase de clasificación para el Mundial
Convocado en la prelista de 27 de Portugal para el Mundial 2026, el delantero debe dejar de lado su incertidumbre clubista. En el Grupo K, la selección de Roberto Martínez se medirá a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Tras el torneo, su futuro dependerá de la visión del sucesor de Allegri y de si el nuevo técnico pide a la directiva que se quede.