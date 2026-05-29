¿Rafael Leão a la Premier League? El extremo del AC Milan admite que el Manchester United es su equipo favorito, mientras se especula sobre su futuro en San Siro

En un podcast le preguntaron si veía mucho la Premier League y respondió: «Sí, claro». Al preguntarle si seguía algún equipo en particular, Leao dijo: «Me gusta el United, porque mi ídolo es Cristiano Ronaldo. En aquella época solía verlos. También me gusta el Arsenal».

Pese a ello, según La Gazzetta dello Sport, el jugador de 26 años quiere redimirse en Italia y ya le ha dicho a Zlatan Ibrahimovic que desea quedarse en el Milan tras una temporada difícil.