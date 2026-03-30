Rafa Mir se declara inocente de la acusación de violación, mientras el delantero del Elche exige un juicio público ante la posibilidad de una pena de 10 años de cárcel

Un pilar fundamental de la estrategia jurídica de Mir es su insistencia en que el juicio sea público. El jugador se ha opuesto formalmente a la solicitud de la fiscalía de celebrar las sesiones a puerta cerrada, alegando que no existe justificación legal para ello. Su equipo de defensa considera que el escrutinio público es esencial para garantizar una evaluación imparcial de las pruebas y los testimonios aportados por los acusadores.

«Nada justifica que el desarrollo del juicio oral caiga en el secretismo de celebrarse a puerta cerrada. El solicitante no expone ninguna razón para una restricción tan radical que prive al escrutinio público de la fiabilidad y suficiencia de las pruebas propuestas por la acusación en general y, muy particularmente, del testimonio del denunciante, tal y como lo presenta la acusación con el objetivo de vulnerar la presunción de inocencia del acusado», reza el comunicado.