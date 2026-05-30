Rafa Benítez aspira a un nuevo cargo. El exentrenador del Liverpool se ofrece a Italia, que planea una reconstrucción tras el fracaso en el Mundial

Mientras el mundo del fútbol se centra en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, Italia se queda fuera de nuevo. La eliminación tuvo consecuencias inmediatas: Gennaro Gattuso renunció como seleccionador. Ahora, el equipo está en el limbo, a la espera de las elecciones del 22 de junio, que definirán si Giovanni Malago o Giancarlo Abete reemplazan a Gabriele Gravina al frente de la FIGC.

Hasta entonces, el técnico sub-21, Silvio Baldini, dirigirá los amistosos contra Luxemburgo y Grecia, aunque la federación ya busca un entrenador de renombre para revitalizar a los cuatro veces campeones del mundo.