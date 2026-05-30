AFP
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Rafa Benítez aspira a un nuevo cargo. El exentrenador del Liverpool se ofrece a Italia, que planea una reconstrucción tras el fracaso en el Mundial
El vacío al frente de la selección italiana
Mientras el mundo del fútbol se centra en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, Italia se queda fuera de nuevo. La eliminación tuvo consecuencias inmediatas: Gennaro Gattuso renunció como seleccionador. Ahora, el equipo está en el limbo, a la espera de las elecciones del 22 de junio, que definirán si Giovanni Malago o Giancarlo Abete reemplazan a Gabriele Gravina al frente de la FIGC.
Hasta entonces, el técnico sub-21, Silvio Baldini, dirigirá los amistosos contra Luxemburgo y Grecia, aunque la federación ya busca un entrenador de renombre para revitalizar a los cuatro veces campeones del mundo.
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Conte y Mancini, entre los candidatos
Roberto Mancini, del Al Sadd, y Antonio Conte, tras dejar el Nápoles, suenan para volver a la selección italiana. Pero ahora Benítez, técnico español con amplia experiencia en Italia, ha manifestado su interés en el cargo.
En declaraciones a Sky Sport durante la final de la Liga de Campeones entre Arsenal y París Saint-Germain, el exentrenador del Inter y Nápoles reconoció su interés. Tras dejar hace poco el Panathinaikos, Benítez está libre y ansioso por regresar a un banquillo de primer nivel.
Benítez se postula como candidato
Benítez se mostró sincero al ser preguntado sobre la posibilidad de dirigir la selección italiana. Reconoció su afinidad por el país donde ya ha ganado títulos. «Estoy mejorando mi italiano. En serio, entrenar una selección en el futuro es una opción real para mí. Preparar un Mundial o una Eurocopa es un reto fascinante», afirmó.
Además, al ser preguntado por el puesto dejado por Gattuso, respondió sin rodeos: «¿Yo, seleccionador de Italia? Lo haría con mucho gusto», y así dejó claro a la FIGC que está disponible.
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La candidatura de Benítez se fortalece gracias a su profundo conocimiento del fútbol italiano. Con el Inter y el Nápoles ganó el Mundial de Clubes de la FIFA, la Coppa Italia y dos Supercopas de Italia. Su disciplina táctica y experiencia en situaciones de alta presión podrían ser clave para una selección italiana desmoralizada que busca volver a brillar en el Mundial.
Por su parte,Conte espera regresar al banquillo azzurro tras las elecciones a la presidencia de la FIGC y repetir su récord de 14 victorias en 24 partidos.