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Stanisic RüdigerIMAGO / Sven Simon
Jonas Rütten

Traducido por

«¡Quizá sea lo suficientemente hombre como para admitirlo!» La estrella del Bayern, Josip Stanisic, acusa a Antonio Rüdiger, del Real Madrid

Liga de Campeones
Bayern Múnich vs Real Madrid
Bayern Múnich
Real Madrid
J. Stanisic
Antonio Rüdiger
V. Kompany

Josip Stanisic sufre una dura entrada de Antonio Rüdiger justo antes del descanso; el árbitro no pita nada y el Real Madrid marca el 3-2 acto seguido. Tras la victoria del Bayern, Stanisic arremete verbalmente contra el alemán.

El partido de vuelta de cuartos entre el Bayern y el Real Madrid fue perfecto para Antonio Rüdiger. El central alemán se movía como pez en el agua en un duelo intenso y cargado de provocaciones. Sin embargo, Rüdiger volvió a pasarse de la raya con el defensa del Bayern Josip Stanisic.

Tras una entrada discutible y dolorosa, que merecía falta sobre Stanisic justo antes del descanso, se desató un incidente que sacó de quicio al jugador bávaro pese a la victoria por 4-3 del campeón récord.

La locura de Neuer y la gala de Upamecano con un pero: las notas del Bayern contra el Real Madrid.

  • Stanisic regateó a Rüdiger y cedió el balón a Serge Gnabry en el centro. Instantes después, el central alemán le propinó un codazo en el costado y, al parecer, le dirigió palabras ofensivas mientras el croata se retorcía de dolor. En la jugada siguiente, Kylian Mbappé marcó el 3-2 para el Real Madrid.

    «Ve que voy hacia él y simplemente se me echa encima. Antes, en estas situaciones, se dejaba seguir la jugada y, si se perdía el balón, se pitaba falta. Quizás el árbitro se olvidó de esa regla», dijo Stanisic, aún enfadado, en la zona mixta. También criticó a Rüdiger por su comportamiento tras la dura entrada.

    «No voy a hablar ahora de lo que pasó cuando estaba tirado en el suelo. Para eso pueden preguntarle a Toni. Pero, en mi opinión, algo así no se hace», se indignó Stanisic, y añadió: «Solo se dijo una palabra, y eso dos veces. Pero pueden preguntarle ustedes mismos qué dijo. ¡Quizá sea lo suficientemente hombre para admitirlo!».

    Al señalarle que Rüdiger no habló tras el partido, Stanisic respondió que quizá lo haga más adelante con la selección y añadió: «No guardo rencor ni lo tomo como algo personal. Ya pasó y para mí está zanjado, pero eso no se hace. Da igual si ahora jugamos uno contra otro y nos conocemos o no».

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    Tras numerosos arrebatos, Antonio Rüdiger se ha mostrado últimamente más maduro

    Rüdiger mostró recientemente mayor madurez en la selección, tras varios arrebatos y una larga sanción por un incidente en la final de Copa contra el FC Barcelona la temporada pasada. «Me tomo en serio las críticas serias y objetivas, porque yo sé que a veces he pasado de la raya», declaró a finales de marzo al diario FAZ, antes de los amistosos contra Ghana y Suiza. Aseguró que no quería ser un foco de tensión, sino «aportar estabilidad y seguridad».

    Reconoció que ciertas conversaciones le habían recordado «la responsabilidad de la que a veces no he estado a la altura». 

    Tras el encontronazo con Rüdiger, Stanisic fue sustituido por Alphonso Davies en el descanso por decisión del entrenador Vincent Kompany. Una medida de protección que, a posteriori, el propio Stanisic reconoció agradecer. 

  • VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Stanisic casi agradece la medida de Kompany: el entrenador del Bayern se perderá el partido por sanción.

    «Fue una medida de precaución por la tarjeta amarilla. Ya se ha visto en partidos anteriores que él quiere protegernos en defensa. Porque los árbitros han perdido un poco de tacto en los partidos importantes. Aunque no sea falta o creas que no hiciste nada, pueden mostrarte la amarilla o incluso la roja”, afirmó y recordó la polémica expulsión de Eduardo Camavinga, que el Real Madrid consideró decisiva y denunció durante mucho tiempo tras el partido. «Dudo que el árbitro recordara que ya le había mostrado una amarilla antes; si no, no habría sacado la segunda», añadió sobre la jugada.

    Sin embargo, la jugada más comentada del partido tuvo un desenlace amargo para el Bayern: Kompany protestó airadamente la falta no pitada de Rüdiger sobre Stanisic y el árbitro Vincic le mostró su tercera amarilla en la presente edición. El belga se perderá la ida de semifinales contra el París Saint-Germain. La sanción sorprendió al director deportivo, Max Eberl, quien reaccionó en DAZN: «¿Es cierto? Decíamos: “Genial, ningún jugador está sancionado”, ¿y ahora el entrenador lo está? ¡Por Dios!».

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