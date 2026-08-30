«Quiero que se quede»: el capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, lanza una súplica desesperada para que Cody Gakpo rechace un traspaso al Manchester City

Van Dijk se ha pronunciado sobre el futuro de Gakpo, después de que se conociera queel Manchester City ha abierto conversaciones con el Liverpool para fichar al versátil atacante. El jugador de 27 años se ha convertido en un objetivo prioritario para el equipo de Enzo Maresca cuando el mercado de fichajes de verano entra en sus horas finales. Van Dijk, que ha compartido vestuario con Gakpo tanto en su club como en su selección, está desesperado por que el delantero ignore el atractivo del Etihad Stadium y siga formando parte del proyecto que actualmente dirige Andoni Iraola en Anfield.

Al expresar su deseo de mantener unido el núcleo de la plantilla, Van Dijk fue tajante sobre la importancia de Gakpo para el equipo. "Es un jugador de calidad y creo que deberíamos mantener a los jugadores de calidad, pero veamos qué traen los próximos tres días", dijo el capitán. "Obviamente, está bastante claro que quiero que se quede, no solo por la calidad de jugador que es, sino también porque es amigo mío y creo que será muy importante para nosotros".