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«Quiero que se quede»: el capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, lanza una súplica desesperada para que Cody Gakpo rechace un traspaso al Manchester City
Van Dijk deja claros sus sentimientos sobre el futuro de Gakpo
Van Dijk se ha pronunciado sobre el futuro de Gakpo, después de que se conociera queel Manchester City ha abierto conversaciones con el Liverpool para fichar al versátil atacante. El jugador de 27 años se ha convertido en un objetivo prioritario para el equipo de Enzo Maresca cuando el mercado de fichajes de verano entra en sus horas finales. Van Dijk, que ha compartido vestuario con Gakpo tanto en su club como en su selección, está desesperado por que el delantero ignore el atractivo del Etihad Stadium y siga formando parte del proyecto que actualmente dirige Andoni Iraola en Anfield.
Al expresar su deseo de mantener unido el núcleo de la plantilla, Van Dijk fue tajante sobre la importancia de Gakpo para el equipo. "Es un jugador de calidad y creo que deberíamos mantener a los jugadores de calidad, pero veamos qué traen los próximos tres días", dijo el capitán. "Obviamente, está bastante claro que quiero que se quede, no solo por la calidad de jugador que es, sino también porque es amigo mío y creo que será muy importante para nosotros".
- Getty Images Sport
La sorprendente ofensiva de última hora del Manchester City
El interés del Manchester City ha provocado una gran conmoción en la Premier League, y según se informa, el City está dispuesto a pagar 75 millones de libras para hacerse con los servicios de Gakpo. A pesar del irregular inicio de temporada del Liverpool, que incluyó empates 2-2 contra el Newcastle y el Nottingham Forest, Gakpo ha sido uno de los jugadores más destacados, con un gol y una asistencia en las dos primeras jornadas. Sin embargo, el Liverpool parece cada vez más dispuesto a considerar ofertas importantes mientras busca cuadrar las cuentas tras su propia fuerte inversión en la plantilla durante este mercado.
Aunque el City es el principal favorito, no es el único que sigue de cerca la situación. Los informes sugieren que el Liverpool considera a Gakpo un atacante polivalente y contrastado de la Premier League, aunque ha mantenido durante todo el verano la idea de que no se interpondría en su camino si llegaba una oferta sustancial.
El impacto de Barcola y la transición en Anfield
Un factor importante en la posible salida de Gakpo es la inminente llegada de Bradley Barcola procedente del Paris Saint-Germain. El extremo francés está a punto de fichar por el Liverpool en una operación que podría ascender a 123 millones de libras, una cifra que le convertiría en el segundo jugador más caro de la historia de la Premier League. Esta enorme inversión ha dado pie a especulaciones sobre la posibilidad de que Gakpo pase a tener un papel menos relevante en la jerarquía, lo que podría facilitar un movimiento a otro destino.
Sin embargo, el riesgo deportivo asociado a la venta es considerable. El Liverpool ya está lidiando con una lista de lesionados cada vez mayor en su parcela ofensiva. Se espera que Hugo Ekitike esté de baja hasta 2027 tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles, y Alexander Isak ha seguido teniendo problemas con su estado físico.
- (C)Getty Images
Búsqueda de sustitutos a última hora en Anfield
La disposición del Liverpool a dejar salir a Gakpo depende en gran medida de su capacidad para asegurar la llegada de otro extremo antes del cierre del mercado de fichajes. Según se informa, el club está peinando el mercado en busca de opciones para no quedarse corto de efectivos. Entre los nombres vinculados con un posible movimiento a Merseyside figuran Yankuba Minteh, del Brighton, y el atacante del Crystal Palace Ismaila Sarr. El equipo de captación trabaja contrarreloj para garantizar que cualquier salida quede compensada con una incorporación de calidad, pero el ajustado margen de tiempo hace que estas negociaciones sean increíblemente complicadas para todas las partes implicadas.
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