«Quiero empezar un nuevo capítulo»: la llegada de una superestrella abriría nuevas puertas al FC Bayern

«Me siento preparado para jugar en otra liga. He dado lo mejor de mí por el Milan, pero es hora de afrontar nuevos retos», añadió el delantero portugués.

Aunque su contrato con el Milan vence en 2028, sus palabras sugieren una salida este verano, sobre todo porque el club, quinto en la Serie A, se quedó fuera de la Champions. Como consecuencia, el club despidió a varias figuras, entre ellas el entrenador Massimiliano Allegri y el director deportivo Igli Tare.

Además, su cláusula de rescisión baja de 175 a unos 50 millones de euros, lo que atrae a varios clubes.