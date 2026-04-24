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«¿Quieres ser como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi?». El superagente Jorge Mendes aconseja al joven prodigio del Barcelona, Lamine Yamal, y a las estrellas del futuro
Mendes marca la pauta para la próxima generación del fútbol
Mendes envió un contundente mensaje al joven Yamal y a otras estrellas emergentes: la cima se alcanza con más que habilidad técnica. Tras el susto por la lesión del extremo de 18 años, el superagente subrayó que el éxito duradero depende también de decisiones de vida y disciplina.
Mendes citó a Ronaldo —a quien representa desde hace años— y a Messi como los únicos referentes válidos. Y recordó que las decisiones tempranas sobre estilo de vida y disciplina definen si un futbolista llega a su máximo potencial.
- AFP
El reto de comparar a Ronaldo y Messi
Mendes admite que desafía a sus clientes más jóvenes a elegir entre convertirse en leyendas o quedarse en la mediocridad. Recalca que los grandes iconos del fútbol también destacan por su conducta fuera del campo.
«Normalmente les pregunto: “¿Quieres ser como Cristiano Ronaldo o Messi también fuera del campo, o quieres ser…?”. No voy a dar nombres, pero esa es la diferencia», dijo Mendes a A Bola. «Me considero muy privilegiado. Cristiano es el mejor jugador de la historia y, al mismo tiempo, el mejor ejemplo fuera del campo. Este es el modelo que debemos transmitir a los niños».
Para él, el talento mundial depende más del «contexto adecuado» que del prestigio del club. Muchos jugadores se pierden por falta de minutos, pese a su talento.
«A menudo no elegimos el club más grande, sino el lugar donde puedan jugar y crecer», añadió. «Bajar de división puede ser mejor si se consiguen minutos. Sin oportunidades, el talento no sirve. Muchos jugadores se pierden por falta de contexto: pasan uno o dos años sin jugar y parece que no son buenos, pero el problema no es el talento, sino la oportunidad».
Consejos sobre prudencia financiera y lealtad infantil
El agente mencionó los errores que pueden arruinar carreras prometedoras y alentó a los jóvenes futbolistas a priorizar la estabilidad sobre proyectos vanidosos. Les advirtió de iniciar negocios prematuramente, como abrir restaurantes, a menos que ya pertenezcan a la élite del fútbol.
«Gestiona tus activos, cómprate una casa, ayuda a tu familia», explicó Mendes. «Pero no te lances a abrir restaurantes, a menos que seas Cristiano, que ya es un referente dentro y fuera del campo».
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Yamal se centra en la recuperación
Yamal se centra en su rehabilitación tras su reciente lesión. Sigue siendo clave en el proyecto a largo plazo del club bajo Hansi Flick, quien siempre ha elogiado su ética de trabajo.