Crystal Pix
Traducido por
«¡Quieren matarnos!» - El técnico del Aston Villa, Unai Emery, desmonta las habladurías sobre la amistad con el Chelsea pese al frenético negocio de traspasos de verano entre ambos clubes
Emery aborda los incesantes fichajes del Chelsea
Aston Villa y Chelsea han protagonizado un asombroso volumen de actividad en el mercado de fichajes en las últimas temporadas. La última ventana vio a Emiliano Martinez poner rumbo a Stamford Bridge en una operación de 7,5 millones de libras, después de la transferencia de 117 millones de libras de Morgan Rogers. A cambio, el Villa se aseguró a Nicolas Jackson por una cifra récord para el club de hasta 65 millones de libras, mientras Alejandro Garnacho llegó cedido con una obligación de compra condicional.
El desembolso económico entre ambos equipos ha sido enorme. Desde 2022, el Chelsea ha entregado al Villa 163,5 millones de libras, mientras que el conjunto de Midlands ha comprometido 102,5 millones de libras en la dirección opuesta, una cifra que podría alcanzar los 150,5 millones de libras si el movimiento de Garnacho se convierte en permanente. La enorme frecuencia de estas operaciones incluso ha levantado cejas entre otros ejecutivos de la Premier League, aunque no hay ninguna sugerencia de que se haya incumplido ninguna normativa financiera.
- AFP
«¡Nos quieren matar!»
A pesar de la comunicación constante necesaria para facilitar estos movimientos, Emery se apresuró a apagar cualquier idea de una amistad naciente entre las dos partes. El español dejó claro que la conexión es estrictamente profesional y puramente transaccional.
«¿Buenas relaciones? La relación es solo a través de las operaciones, por dinero, por otros jugadores», explicó Emery. «Quieren matarnos. Y nosotros queremos matarlos… no es una buena relación. Por supuesto, porque tenemos buenos jugadores y también podemos fichar jugadores de ellos, pero no es una buena relación, es una operación por dinero y una operación por jugadores».
El técnico del Villa subrayó que las incorporaciones del Chelsea de personal clave, incluido el entrenador de jugadas a balón parado Austin MacPhee, estaban diseñadas para debilitar a su equipo. «Están fichando a Morgan, están fichando a Emiliano Martinez para matarnos», añadió. «Me alegro por Emiliano Martinez, me alegro por Morgan Rogers y, por supuesto, sé que no estoy contento por el Chelsea».
La gran reconstrucción veraniega del Aston Villa
Las salidas de Martinez y del delantero estrella Ollie Watkins, que se marchó al Al-Hilal, hacen que el Villa haya perdido a seis titulares habituales del equipo que triunfó en la final de la Europa League de mayo. Emery reconoció la dificultad de la tarea que tiene por delante mientras integra caras nuevas como Leon Goretzka y Zion Suzuki. «Sé que debemos reconstruir el equipo», añadió el español. «Necesitaremos tiempo. Pero debemos competir el lunes. Necesitábamos competir el pasado domingo en Brighton, pero no competimos. Estamos trabajando cada día lo más rápido posible para estar preparados, todos».
- AFP
El Arsenal espera en Villa Park
El Aston Villa afronta una tarea desalentadora al recibir el lunes al vigente campeón, el Arsenal, con la esperanza de reaccionar tras una dura derrota por 4-0 ante el Brighton. Emery podría dar el debut a los recién llegados Jackson, Goretzka y Suzuki mientras reconstruye a toda prisa su plantilla.
El técnico vasco se deshizo en elogios hacia su exclub antes del duelo. "El Arsenal es el favorito", declaró Emery. "El Arsenal, viendo al equipo con [Mikel] Arteta allí durante siete años seguidos, es cada vez mejor y está invirtiendo cada vez más. El club es cada vez más grande con los jugadores que puede fichar. Arteta está haciendo un trabajo fantástico. El Arsenal es el favorito para ganar la Premier League y para ganar la Champions League. Me gusta mucho verlo jugar".
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias