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«¡Quiere ser la estrella!» - Neymar arremete con dureza contra el árbitro, mientras la estrella del Santos revela lo que dijo para ganarse la suspensión antes del enfrentamiento contra el Flamengo
Neymar ve la tarjeta roja tras recibir una amarilla
El jugador de 34 años fue el motor de la victoria por 2-0 del Santos sobre el Remo, poniendo fin a la racha de un mes sin ganar del club con una actuación magistral. Neymar dio una brillante asistencia y llevó la batuta durante todo el partido, pero la velada terminó con mal sabor de boca al recibir una tarjeta amarilla en el minuto 85. La amonestación se produjo tras una dura entrada de Diego Hernández, y la reacción de Neymar llevó al árbitro a mostrarle la tarjeta amarilla. La amonestación conlleva una suspensión automática de un partido, lo que significa que el exjugador del Barcelona será un mero espectador en el próximo y esperado desplazamiento al Maracaná.
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Duro ataque contra Sampaio
Neymar no se anduvo con rodeos a la hora de valorar la actuación del árbitro, y sugirió que la actitud de este había imposibilitado la comunicación. El delantero afirmó que había sido objeto de un trato injusto, a pesar de haber sido víctima de repetidas faltas a lo largo del partido.
«Siempre es lo mismo», declaró Neymar a SporTV. «Es injusto. Sufrí una falta por detrás, innecesaria, al final del partido. No era la primera vez. Era la tercera o la cuarta. Solo fui a quejarme. Le dije: “¿Estás loco?”. Ya me habían sacado una tarjeta amarilla. En fin, Savio es así. Creo que se levantó un poco, como se suele decir, de mal humor, y entró en el partido así. Ni siquiera se podía hablar con él sin que te ignorara, dándote la espalda.
«Es el tipo de árbitro que quiere ser la estrella del partido, que tiene una gran falta de respeto hacia todos los jugadores. No fue solo conmigo. También fue con los jugadores del Remo. No quiere hablar, no quiere dialogar. Esto tiene que mejorar. Es el encargado del partido, el que tiene que dirigir todo. Y a veces nos quejamos, como es habitual en el fútbol, preguntamos por qué, cuestionamos. Tiene que saber cómo manejar eso. Si lo maneja de esa manera, se vuelve muy desagradable, muy irrespetuoso».
Cuca se enfrenta a un creciente dilema a la hora de elegir la alineación
La suspensión de su jugador estrella supone un duro golpe para el entrenador Cuca, que se enfrenta a una plantilla mermada. El Santos tampoco podrá contar con el delantero Rony, que vio una tarjeta amarilla en ese mismo partido, lo que deja la línea de ataque cada vez más mermada de cara al desplazamiento a Río. La lista de lesionados complica aún más las cosas, ya que Vinicius Lira, Mayke y Gabriel Menino tampoco estarán disponibles. Cuca espera desesperadamente que Gabriel Barbosa se recupere a tiempo de su lesión en la pantorrilla para aportar la potencia ofensiva que tanto se necesita frente a un formidable Flamengo.
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Una victoria decisiva pone fin a meses de sufrimiento
Aunque las sanciones disciplinarias acapararon los titulares, el resultado de 2-0 supuso un respiro muy necesario para un club que se encontraba en una espiral descendente. Antes del triunfo del jueves en la Vila Belmiro, el Santos llevaba más de un mes sin ganar, desde su victoria del 26 de febrero contra el Vasco da Gama. Una racha de tres empates y una derrota les había hecho caer en la clasificación, por lo que los puntos conseguidos contra el Remo resultaban vitales para su posición en la liga. La victoria aupa al Peixe al 13.º puesto de la clasificación con 10 puntos tras nueve partidos. Ahora se preparan para enfrentarse al Flamengo el domingo.