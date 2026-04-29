¿Quién sustituirá a Mauricio Pochettino al frente de la selección estadounidense tras el Mundial? Argumentos a favor de Jürgen Klopp, Michael Bradley y otros

El futuro de Mauricio Pochettino al frente de la selección estadounidense tras el Mundial aún es incierto.

No hay acuerdo de renovación y, aunque el argentino —que ha dirigido al Tottenham, al PSG y al Chelsea— ha insinuado que podría quedarse, sus coqueteos públicos con la Premier League durante el último año ponen en duda su futuro a largo plazo en la Federación Estadounidense de Fútbol.

Su contratación fue un golpe de efecto para el torneo más relevante en la historia de la Federación Estadounidense de Fútbol. Es carismático, está cualificado y es inteligente. Probablemente conformará una selección bien gestionada y competitiva que dejará buena imagen en casa.

Si se va, EE. UU. buscará un nuevo seleccionador a finales de verano. Hay buenos candidatos: B.J. Callaghan, con experiencia previa, y figuras como Jürgen Klopp o Pep Guardiola, sorpresas mayúsculas. Pero en el fútbol ya se han visto sorpresas mayores.

Mientras las dudas crecen y los rumores corren, GOAL repasa a los candidatos más probables para reemplazar a Pochettino.