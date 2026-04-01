¿Quién sustituirá a Harry Kane? ¿Se merece Phil Foden un puesto en el equipo? Y seis preguntas que Thomas Tuchel aún debe responder tras la decepcionante concentración de Inglaterra previa al Mundial

Inglaterra echó en falta al capitán Harry Kane y al pivote del centro del campo Declan Rice, así como a Jude Bellingham y Bukayo Saka, pero eso no fue excusa para sus pésimas actuaciones en ambos partidos. Los encuentros supusieron un golpe de realidad para el equipo de Tuchel, que había disfrutado de una fase de clasificación en la que batió récords, pero que nunca se había visto realmente puesto a prueba.

Tuchel debería asumir gran parte de la culpa por estas actuaciones, ya que convocó una plantilla sobredimensionada y experimentó mucho más de lo necesario tan cerca de un torneo que definirá cómo se valora su mandato y podría determinar si sigue o no en el cargo para la Eurocopa 2028, a pesar de haber firmado un nuevo contrato.

GOAL analiza las seis preguntas que el entrenador aún no ha respondido tras una fase de clasificación totalmente decepcionante...