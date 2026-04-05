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Abobakr El Mokadem

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¿Quién se impondrá?… Intensos enfrentamientos entre Marruecos y España antes del Mundial de 2030

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Marruecos
España

El torneo se celebrará en Marruecos, Portugal y España

 Un reportaje periodístico publicado este domingo se hace eco de un conflicto especial entre Marruecos y España, antes de la celebración conjunta de la Copa del Mundo de 2030 con Portugal.

El diario español «AS» publicó un extenso reportaje sobre la situación de Marruecos, a pocos años de la celebración del Mundial, señalando la existencia de un conflicto con España en varios frentes.

En el reportaje, el periódico aludió a la existencia de algunas crisis en Marruecos, sin aportar pruebas reales al respecto, y destacó la influencia de Marruecos en la FIFA y la posibilidad de que esto influya en algunas decisiones.

A continuación, les presentamos lo publicado por el diario «As», que, por supuesto, se posiciona a favor de España y lanza algunas acusaciones contra Marruecos sin aportar pruebas reales al respecto. He aquí el texto del reportaje:

  • Morocco v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Relaciones cordiales entre Marruecos y España

    El último enfrentamiento entre España y Marruecos sobre el terreno de juego tuvo lugar en el Mundial de Catar, cuando la selección de Luis Enrique quedó eliminada en octavos de final tras una emocionante tanda de penaltis.

    Desde entonces, las relaciones entre ambas federaciones se han caracterizado oficialmente por la cordialidad; de hecho, ambas acogerán conjuntamente el Mundial de 2030. Sin embargo, se vislumbra en el horizonte una clara lucha por el poder. Además, los cánticos antimusulmanes en Cornellá podrían agravar las tensiones.

    Marruecos acogió este año la Copa Africana de Naciones como una prueba importante antes del próximo Mundial, y el país presumió de sus magníficos estadios: modernos, amplios y espaciosos.

    Sin embargo, algunos aspectos de la organización dejaron una mala impresión. En varios casos se denunció el trato dado a los equipos rivales, en lo que respecta al transporte y las instalaciones de entrenamiento, con el pretexto de obtener una ventaja competitiva.

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  • Final del Mundial de 2030

    No obstante, la Federación Marroquí de Fútbol sigue decidida a acoger la final del Mundial de 2030 en su territorio, concretamente en el estadio Hassan II de Casablanca, que aún se encuentra en construcción.

    Además, una de las semifinales se disputará en el estadio Moulay Abdellah de Rabat, que acogió la final de la Copa Africana de Naciones.

    Aún no se ha confirmado el número total de estadios, pero si el plan de la FIFA no cambia, Marruecos acogerá los partidos en seis estadios, mientras que España será el principal anfitrión con 11 estadios; en Portugal, por su parte, los partidos se disputarán en solo tres estadios diferentes.

    Los esfuerzos de Marruecos por modernizar sus estadios y preparar el país para el Mundial han suscitado una amplia polémica social, desde las quejas de numerosas asociaciones por el sacrificio masivo de perros callejeros hasta las protestas de los jóvenes contra el enorme presupuesto destinado a los estadios a costa de los servicios básicos para la población (según la opinión del periódico).

  • FBL-AFR-2025-MATCH 50-NIG-MARAFP

    La lucha por la doble nacionalidad

    Marruecos se está centrando intensamente en otra batalla: la de incorporar a jugadores nacidos fuera del país que tienen la opción de jugar con la selección de los Leones del Atlas.

     Ashraf Hakimi siempre ha querido jugar con ellos, e Ibrahim Díaz ha sido el ejemplo más destacado, y ambos son estrellas de la selección marroquí.

    Recientemente, ha surgido la opción de incorporar a Thiago Beitar para la selección marroquí. El jugador de 18 años, que también juega en el Real Madrid, ha brillado en los últimos partidos de su equipo, y la Federación Marroquí no ha dudado en intentar ficharlo; sin embargo, parece que el hijo de la ciudad de Fuenlabrada solo desea representar a España.

    Este país del norte de África es consciente de que su diáspora repartida por toda Europa puede aportar abundantes recursos para reforzar su selección nacional, y busca mejorar su rendimiento. Por ejemplo, el centrocampista Ismail Saibari nació en España y, aunque posteriormente se trasladó a Bélgica, también juega con la selección marroquí.

     Lo mismo ocurre con Elías Akhomach, que jugó con España en las categorías inferiores, pero decidió en 2023 representar al país de sus padres.

    Este plan se ha intensificado en las últimas horas, y la Federación ha anunciado la incorporación de seis nuevos jugadores naturalizados a la selección marroquí, todos ellos procedentes de Bélgica y los Países Bajos, menores de 20 años y con un gran potencial, como Ryan Bonida.

  • FBL-MOROCCO-FIFAAFP

    El acercamiento de Marruecos a la FIFA

    La Confederación Africana de Fútbol, presidida por el multimillonario sudafricano Patrice Motsepe, mantiene una estrecha relación con la FIFA.

     Motsepe ocupa el cargo de vicepresidente de la federación presidida por Gianni Infantino, y estas relaciones se hacen patentes con claridad. La Confederación Africana cuenta con 54 miembros, y sus votos tienen un gran peso.

     Al mismo tiempo, Fawzi Lekjaâ, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, ocupa el cargo de vicepresidente primero de la Confederación Africana y es miembro del Consejo de la FIFA, y el rey Mohammed VI lo ha nombrado presidente del Comité de la Copa del Mundo de 2030.

    «Para nosotros, en la FIFA, necesitamos trabajar con cada uno de ustedes, independientemente del resultado de la votación. En cualquier caso, necesitamos que todos ustedes den lo mejor de sí mismos, porque solo una África unida, y únicamente una África unida, puede tener un impacto real en la FIFA y en el mundo», declaró Infantino un año antes de la votación celebrada durante la Asamblea General Extraordinaria para la elección de los miembros del Consejo de la FIFA.

    Este grupo influyente, que controla el fútbol africano y está muy cercano a Infantino, constituye uno de los pilares fundamentales de Marruecos para alcanzar sus objetivos, en particular el de acoger la final de la Copa Africana de Naciones de 2030.

    Su poder de decisión quedó patente hace unos días, cuando la Confederación Africana de Fútbol (CAF) proclamó a Marruecos campeón de la Copa Africana de Naciones, más de dos meses después de que Senegal ganara la final.

  • Un nuevo sueño marroquí

    El proyecto de Marruecos es ambicioso: tras el éxito de la última Copa Mundial de Clubes, aspira a organizar la edición de 2029 en solitario.

    La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) aún no ha tomado una decisión definitiva y, a pesar de la intensa competencia por acoger este torneo que reúne a los mejores equipos del mundo, este país del norte de África quiere demostrar su capacidad para organizar un evento de esta envergadura de forma independiente.

      (Leer también)... Tras la crisis del partido de Egipto... ¿Perderá España el honor de acoger la final del Mundial de 2030?