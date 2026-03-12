«¿Quién no querría ese trabajo?». Jurgen Klinsmann responde a los rumores sobre el puesto en el Tottenham mientras aumenta la presión sobre Igor Tudor

El mandato de Tudor llegó a un punto crítico tras la derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, concretamente por su trato al joven portero Antonin Kinsky, que fue sustituido tras solo 17 minutos de juego tras cometer dos errores clave. Klinsmann, cuyo hijo también es portero, criticó duramente esta decisión.

«Creo que si le preguntas hoy [a Tudor], se replantearía toda la situación», afirmó Klinsmann. «Obviamente, es devastador para el chico, es lo peor que le puede pasar a un portero... que te saquen del campo a los 17 minutos de un partido ante un estadio lleno en Madrid, porque has tenido dos lapsos de memoria, es simplemente brutal».