¿Quién interpretaría a Wayne Rooney en la película de «Match of the Day»? La leyenda del Manchester United elige a un icono de Hollywood antes de recibir una respuesta mordaz de Micah Richards inspirada en «Prison Break»

El divertidísimo vídeo se hizo rápidamente viral, lo que provocó una oleada de respuestas graciosas de los aficionados a la publicación en las redes sociales. Un usuario se mostró de acuerdo con el humor autocrítico y señaló que la comparación con Bellick era «perfecta». Los aficionados también propusieron sus propias alternativas hilarantes: algunos pedían que Stephen Graham o Russell Crowe interpretaran a Rooney, mientras que otros sugerían sin piedad al personaje de animación Shrek. En cuanto a Murphy, un espectador afirmó que poner al entrenador del Everton, Sean Dyche, en el papel sería icónico, mientras que otro exigió en tono jocoso al veterano de Hollywood Danny DeVito.