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¿Quién interpretaría a Wayne Rooney en la película de «Match of the Day»? La leyenda del Manchester United elige a un icono de Hollywood antes de recibir una respuesta mordaz de Micah Richards inspirada en «Prison Break»
Elecciones de reparto muy divertidas
Rooney y Richards mantuvieron recientemente una divertida conversación en BBC Sport sobre el reparto de una película ficticia de «Match of the Day». La charla comenzó cuando le preguntaron a Richards quién debería interpretarlo. Mientras que el exdefensa del Manchester City afirmó con seguridad que Denzel Washington sería la elección perfecta, Rooney lo bajó rápidamente de las nubes, sugiriendo sin rodeos al imponente Bob Sapp, de la película cómica The Longest Yard. Este divertidísimo comienzo marcó el tono perfecto para un intercambio muy entretenido entre los dos populares comentaristas de fútbol, mientras hacían una lluvia de ideas sobre sus homólogos cinematográficos.
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La comparación con «Prison Break»
La conversación, llena de humor, derivó rápidamente hacia quién podría ocupar el puesto del exdelantero del Manchester United. Rooney propuso con ambición al peso pesado de Hollywood Tom Hardy. Sin embargo, a Richards le pareció una sugerencia hilarante y estalló inmediatamente en una carcajada incontrolable. Al darse cuenta de que podría ser una idea poco realista, el legendario delantero optó por una opción autocrítica, comparándose brutalmente con el capitán Brad Bellick, el guardián de prisión notoriamente estricto de la exitosa serie de televisión Prison Break, interpretado por Wade Williams. Richards se partió de risa ante esa autocrítica certera pero despiadada, antes de proponer entre risas al exfutbolista Dion Dublin y al actor ganador de un Óscar Forest Whitaker.
Selección del resto del equipo
A continuación, la conversación derivó hacia Danny Murphy. Consciente de la evidente necesidad de contar con un actor calvo para interpretar a su compañero comentarista, Richards planteó inicialmente la idea de recurrir a Vin Diesel, la estrella de acción de «Fast & Furious». Cuando Rooney rechazó rápidamente esa opción, Richards argumentó que necesitaban a alguien que fuera a la vez bajito e inteligente. Esto llevó a Rooney a sugerir, de forma hilarante, al actor Ross Kemp, haciendo referencia específica a su icónico papel de tipo duro como Grant Mitchell en la clásica telenovela británica EastEnders, poniendo así el broche final a un momento cómico verdaderamente memorable entre el dinámico dúo del estudio.
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Reacciones de los fans ante el reparto
El divertidísimo vídeo se hizo rápidamente viral, lo que provocó una oleada de respuestas graciosas de los aficionados a la publicación en las redes sociales. Un usuario se mostró de acuerdo con el humor autocrítico y señaló que la comparación con Bellick era «perfecta». Los aficionados también propusieron sus propias alternativas hilarantes: algunos pedían que Stephen Graham o Russell Crowe interpretaran a Rooney, mientras que otros sugerían sin piedad al personaje de animación Shrek. En cuanto a Murphy, un espectador afirmó que poner al entrenador del Everton, Sean Dyche, en el papel sería icónico, mientras que otro exigió en tono jocoso al veterano de Hollywood Danny DeVito.
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