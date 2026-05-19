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¿Quién ha sido el Jugador del Año del Chelsea? El «jugador más destacado» se lleva el reconocimiento del exjugador de los Blues Gary Cahill tras eclipsar a Cole Palmer y Enzo Fernández
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El Chelsea se prepara para una nueva era
Tras marcar 30 goles con el Brighton en dos temporadas, el Chelsea fichó a Pedro en el verano de 2025 y lo incluyó en la plantilla que ganó la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos.
Su prometedor inicio se ensombreció con la destitución de Enzo Maresca en 2026 y, tras 23 partidos, también dejó el cargo Liam Rosenior.
El interino Calum McFarlane llevó a los Blues a la final de la FA Cup 2026, donde cayeron ante el Manchester City en Wembley. Se ha anunciado que Xabi Alonso tomará las riendas de cara a la próxima temporada.
En junio se abrirá otra ventana de fichajes, pero Pedro, con 20 goles esta temporada, ha demostrado mérito para ser clave en la nueva era del gigante londinense.
Pedro, nombrado Jugador del Año del Chelsea
En declaraciones exclusivas a GOAL durante un evento de Famous CFC en EE. UU. sobre la final de la FA Cup, el exjugador del Chelsea Cahill, al elegir su Jugador del Año 2025-26 en Stamford Bridge, respondió: «Para mí, probablemente Joao Pedro.
Para mí ha sido el más destacado del Chelsea esta temporada por su capacidad para jugar en varias posiciones: como 10, como 9 o incluso en la banda del trío ofensivo. Además, ahora suma goles y asistencias, así que diría que es un jugador de primer nivel».
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¿Podrá Fernández llegar a ser como Lampard?
El centrocampista argentino Fernández, de 25 años, ha aumentado su capacidad goleadora y ya lleva 14 tantos en todas las competiciones. Al campeón del mundo se le ha comparado con la leyenda del Chelsea Frank Lampard.
Al ser preguntado sobre si el sudamericano puede estar a la altura de las expectativas y alcanzar las cifras que convirtieron al icono de los Blues en uno de los mejores del mundo, Cahill dijo: «Creo que ese es probablemente su próximo objetivo, porque creo que es un jugador muy influyente en cuanto a cuándo aparece para marcar un gol. Me gusta bastante en ese papel más adelantado.
Me recuerda un poco a Frank en la forma de medir sus entradas al área. Aparece en el lugar correcto y huele el gol. Seguro que, en su progresión, aspira a algo así, porque eso es único. Muéstrame un mediocampista que marque 20 goles por temporada con regularidad: vale su peso en oro.
Esas cifras aportarían muchos puntos al club. Lo veo como un líder y creo que quiere seguir esforzándose y marcando, porque ya ha anotado goles decisivos este curso».
El Chelsea da la bienvenida a la familia global de los Blues
Ni Pedro ni Fernández marcaron ante el City en finales, pero el Chelsea sigue aspirando a los grandes títulos y hace feliz a su afición mundial.
Cahill —que ganó dos Premier League, dos Copas de Inglaterra y dos Europa League en ocho años en Stamford Bridge, además de una Champions— añadió que estos eventos hacen que los aficionados se sientan parte de la familia blue: «De eso se tratan: de que los seguidores vivan momentos como este.
He estado en unos cuantos, como el de Chicago con Coors Light. Fue una gran ocasión, más allá del resultado. El ambiente estaba alto. Es bonito tener contacto con los aficionados. Te das cuenta de lo grande que es el Chelsea cuando viajas después de retirarte y ves a todos estos seguidores.
«Vienen por centenares y es agradable interactuar con ellos porque, como jugadores, solo los ves desde lejos. Ahora podemos estar en el campo y hablar con los aficionados. Creo que han pasado un buen día, están contentos pese al resultado. Ha sido un gran evento».
- Victoria McDonald / Chelsea Football Club
Quedan dos partidos cruciales de la Premier League
El Chelsea, que lucha por acabar entre los ocho primeros y clasificarse para las competiciones europeas 2026-27, aún tiene dos partidos pendientes. El martes jugará ante el Tottenham, y el último día visitará al Sunderland en el Stadium of Light.
Gary Cahill habló en Chicago durante «The Famous CFC», presentado por Coors Light, última parada de los eventos internacionales de la temporada 2025-26. El encuentro permite a los aficionados reunirse, participar en sesiones de preguntas, concursos y juegos, y fotografiarse con el trofeo de la Premier League.