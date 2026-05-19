Tras marcar 30 goles con el Brighton en dos temporadas, el Chelsea fichó a Pedro en el verano de 2025 y lo incluyó en la plantilla que ganó la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos.

Su prometedor inicio se ensombreció con la destitución de Enzo Maresca en 2026 y, tras 23 partidos, también dejó el cargo Liam Rosenior.

El interino Calum McFarlane llevó a los Blues a la final de la FA Cup 2026, donde cayeron ante el Manchester City en Wembley. Se ha anunciado que Xabi Alonso tomará las riendas de cara a la próxima temporada.

En junio se abrirá otra ventana de fichajes, pero Pedro, con 20 goles esta temporada, ha demostrado mérito para ser clave en la nueva era del gigante londinense.