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Emanuele Tramacere

Traducido por

Quién es y cuánto cuesta Petar Stanic, el nuevo Milinkovic-Savic en el punto de mira del Milan: es el máximo goleador de la Europa League

El perfil del nuevo talento serbio que ha llamado la atención del Milan de cara al próximo mercado de fichajes de verano.

El Milan de la temporada 2026/2027 intentará satisfacer en el mercado las peticiones de Massimiliano Allegri, quien ha solicitado cuatro fichajes de primer nivel para posiciones bien definidas en el campo (LEE AQUÍ LOS NOMBRES). El entrenador de Livorno querría un defensa central, un lateral polivalente para ambas bandas, un centrocampista con gran capacidad goleadora y un delantero centro capaz de marcar entre 15 y 20 goles por temporada.

La clasificación para la próxima Liga de Campeones será fundamental para definir el presupuesto con el que completar estos fichajes y, inevitablemente, habrá que hacer algunos ajustes con el fondo RedBird, que sigue apostando por perfiles con futuro y gran talento en lugar de jugadores con altos salarios al final de su carrera. 

En este sentido, para el puesto de centrocampista de apoyo con gran capacidad goleadora, cabe destacar el interés del club rossonero por el talento serbio Petar Stanic.

  • TALENTO GIRA-BALCANES

    Petar Stanic nació en Serbia el 14 de agosto de 2001 en Pancevo, una importante ciudad del país situada a media hora en coche de Belgrado, en un contexto nada fácil de sobrellevar, ya que solo dos años antes, en 1999, la zona había quedado devastada por la guerra y los bombardeos de la OTAN sobre la importante refinería de la zona.

    Stanic tiene pasaporte croata y, al inicio de su carrera futbolística, recorrió literalmente toda Serbia. Tras debutar con el Dinamo Pancevo, pasó a las filas de su rival, el Zeleznicar Pancevo. A continuación, el Estrella Roja de Belgrado apostó por él fichándolo, pero tras solo un año fue cedido al Spartak Subotica antes de ser fichado por el FK Backa Topola. 

    Su recorrido por los Balcanes concluye en el verano de 2025, cuando el Ludogorets de Bulgaria invierte 1,8 millones de euros para ficharlo hasta el 30 de junio de 2028, confiando plenamente en su despegue.

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  • LE ENCANTA LA PASTA Y NO LE GUSTA EL INVIERNO

    Stanic es un chico muy centrado en su carrera y, en su vida cotidiana, tal y como él mismo contó en una entrevista cuando jugaba en el Estrella Roja, se dedica al 100 % al fútbol para intentar hacer realidad su sueño. 

    Entrenamiento y casa, pocas distracciones, sobre todo por la noche, porque: «Me cuesta conciliar el sueño, por eso evito ver vídeos o mirar el móvil antes de dormirme. Me encanta ver películas y la pasta. Me la comería siempre y en grandes cantidades. ¿Qué es lo que no me gusta? El invierno».

  • MEDIO CAMPO AL ESTILO MILINKOVIC

    Stanic comenzó su carrera como centrocampista central, pero esta temporada, con el Ludogorets, se está transformando en un mediocampista ofensivo muy físico y mucho más atacante. Es un jugador de gran envergadura, que supera el metro ochenta y seis, tiene olfato de gol y un excelente sentido de la oportunidad a la hora de incorporarse al área. En Serbia hay quien lo ha comparado con elZlatan Ibrahimovic de sus inicios, que luego se convirtió en delantero centro, pero por sus características nos recuerda mucho más a su compatriota Sergej Milinkovic-Savic, con quien podría compartir el papel de mediocampista ofensivo.

  • CIFRAS RÉCORD

    Esta temporada, bajo las órdenes del noruego Per-Mathias Hogmo, ha despuntado literalmente. En 42 partidos en todas las competiciones, suma 14 goles y 9 asistencias, pero ha sido en la Europa League donde su rendimiento ha llamado la atención de los grandes clubes. Con 7 goles en 10 partidos, es actualmente el máximo goleador de la competición junto con Igor Jesus, del Nottingham Forest.

  • LE GUSTA AL MILÁN, ¿CUÁNTO CUESTA?

    Entre los clubes que lo siguen de cerca se encuentra el Milan, que ha enviado en varias ocasiones a sus ojeadores para verlo en directo, como ocurrió también en el partido que ganó el Ludogorets contra el CSKA de Sofía y en el que volvió a marcar. 

    El club búlgaro lo considera una joya única y, en caso de venta, aspira a cerrar la mejor operación de su historia. Obviamente, el precio está al alcance del Milan, ya que la petición, al menos por ahora, no supera los 10 millones de euros.

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