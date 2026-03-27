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Emanuele Tramacere

Traducido por

Quién es Konstantinos Karetsas, el «rey de las asistencias» en el punto de mira del Milan: el Genk ya pide 30 millones

AC Milán
K. Karetsas
Genk
Fichajes

El joven talento griego es un objetivo concreto del Milan para el próximo verano

¿Experiencia? Sí, pero no hay que olvidar a los jóvenes. El Milan afronta el próximo mercado de fichajes con dos líneas maestras paralelas que seguir y perseguir, y en la reunión celebrada entre Allegri, los directivos y el departamento de ojeadores han surgido tanto perfiles con experiencia —tan apreciados por el entrenador de Livorno— como jóvenes talentos que podrían suponer una inversión rentable, tanto dentro como fuera del campo, de cara al futuro.


Entre estos últimos se encuentra, sobre todo, según informa Tuttosport, el mediapunta griego Konstantinos Karetsas, propiedad del Genk.

  • TALENTO GRIEGO NACIDO EN BÉLGICA Y FICHADO POR EL ANDERLECHT

    Karetsas es un mediocampista ofensivo/extremo derecho nacido en Genk (Bélgica) el 19 de noviembre de 2007, hijo de padres griegos emigrados a la región flamenca. Fue precisamente en Bélgica donde comenzó a jugar en el Racing Genk, donde dio sus primeros pasos antes de incorporarse a la prestigiosa cantera del Anderlecht con tan solo 13 años. Dos años más tarde, a los 15 años, la no firma del contrato (tras la marcha del director deportivo de la cantera, Kindermans) le dejó libre para volver gratis al Genk.

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  • DE INMEDIATO ENTRE LOS GRANDES

    Su regreso al Genk se basaba en una premisa: la de un camino directo hacia su debut como profesional en el fútbol de primera división y, de hecho, esa promesa se cumplió. Su primer gol como profesional llegó a los 15 años y, poco después, dio su primera asistencia oficial contra el Amberes, el vigente campeón.

    A los 17 años, en la temporada 2024/2025, en su primera temporada oficial en el primer equipo, acumuló 25 partidos con 2 goles y 2 asistencias en poco más de 1000 minutos jugados. Asistencias que se convirtieron en 4 si se tiene en cuenta la copa.

  • EL REY DE LAS ASISTENCIAS

    Es un número 10 a la antigua usanza, sin ser especialmente imponente físicamente, pero que se mueve con agilidad entre las líneas y esto, junto con una pierna izquierda mágica con la que ejecuta a la perfección incluso los tiros a balón parado, lo está convirtiendo en una auténtica máquina de dar asistencias.


    Esta temporada, entre liga, copa y Europa League, ha llegado a acumular 43 partidos y 3 goles, pero nada menos que 18 asistencias en total. ¿Una comparación? Quizás el joven Bernardo Silva en su etapa en el Benfica y el Mónaco tenía esta capacidad de poner en marcha a sus compañeros.

  • YA ES NACIONAL, ¿CUÁNTO CUESTA?

    Tras haber pasado por todas las categorías inferiores de la selección belga, Karetsas, a pesar de su corta edad, ya ha recibido (y aceptado) la convocatoria de Grecia, donde se ha convertido en una pieza clave. Ha marcado 3 goles y ha dado 1 asistencia en 9 partidos entre la Liga de Naciones y la fase de clasificación para el Mundial, a pesar de que no cumplirá los 18 años hasta noviembre. El Genk es consciente de tener entre manos una joya excepcional y, por ello, y sabiendo del interés no solo del Milan, sino también de clubes como el Arsenal y el Manchester United, hoy no pide menos de 30/35 millones para dejarlo marchar.



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