¿Quién es David Stuckler, el máximo goleador de la Serie C que llevó al Vicenza a la Serie B?

El Vicenza querría retenerlo también para la próxima temporada, pero en verano habrá que sentarse a negociar con los grigiorossi, que creen firmemente en este talento fichado en 2022 en Dinamarca, procedente del Boldklub. Su futuro dependerá también del de la Cremonese, ya que, si esta bajara a la Serie B, podría decidir quedarse con él tras haberlo cedido un par de veces a la Serie C. Esta temporada ha sido uno de los mejores jugadores del grupo A: a menudo ha sido seguido por clubes italianos y extranjeros que enviaban ojeadores al Menti para estudiarlo de cerca; entre los clubes que lo han seguido se encuentra también el Inter.