¿Quién es Bendeguz Kovacs, el gigante húngaro que despierta el interés de la Juventus?

La trayectoria futbolística de Kovács comenzó en su país natal, pero muy pronto el joven talento húngaro eligió los Países Bajos para completar su formación. Primero pasó por las categorías inferiores del Ajax y, posteriormente, fichó por el AZ Alkmaar, un club que históricamente ha prestado mucha atención al desarrollo de los jóvenes.
Precisamente con la camiseta del AZ, el delantero centro empezó a dejar huella de forma constante. En la última temporada de la liga holandesa sub-19, anotó 14 goles en 14 partidos, unas cifras que lo convirtieron en uno de los goleadores más prolíficos de la categoría. Además, sus actuaciones le han abierto las puertas del Jong AZ, el segundo equipo del club que milita en la Keuken Kampioen Divisie, la segunda división holandesa, donde ya ha empezado a acumular minutos importantes frente a rivales más experimentados. En esta liga, Kovacs ha marcado 5 goles en 7 partidos.