CM grafica Spalletti Kovacs 16 9calciomercato

¿Quién es Bendeguz Kovacs, el gigante húngaro que despierta el interés de la Juventus?

Todos los secretos del joven delantero húngaro, al que los ojeadores de la Juventus siguen muy de cerca

La Juventus sigue rastreando el panorama europeo en busca de las mejores promesas para el futuro. Entre los nombres que han llamado la atención de la directiva bianconera se encuentra el de Bendegúz Kovács, delantero húngaro nacido en 2007 que está destacando en las categorías inferiores del AZ Alkmaar.

El club turinés estaría siguiendo de cerca al joven delantero centro, considerado uno de los talentos ofensivos más prometedores de la nueva generación.

  • UN DELANTERO MODERNO

    Nacido el 31 de marzo de 2007 en Fehérgyarmat, Hungría, Kovács es un delantero centro zurdo dotado de una imponente complexión física. Con sus aproximadamente 1,99 metros de altura, encarna el prototipo del delantero centro moderno capaz de combinar fuerza y movilidad. Su perfil ha llamado la atención de los ojeadores por la combinación de potencia física, dominio en el juego aéreo y un marcado olfato de gol. Características que en los últimos años han hecho muy atractivos en el mercado a los grandes delanteros de gran envergadura. A pesar de su edad, Kovács es precisamente el tipo de delantero que le ha faltado esta temporada a la Juventus de Luciano Spalletti. 

    A pesar de su corta edad, Kovács ya es un fijo en la selección sub-19 de Hungría, con varias convocatorias y goles en su haber.

  • DE HUNGRÍA A LOS PAÍSES BAJOS

    La trayectoria futbolística de Kovács comenzó en su país natal, pero muy pronto el joven talento húngaro eligió los Países Bajos para completar su formación. Primero pasó por las categorías inferiores del Ajax y, posteriormente, fichó por el AZ Alkmaar, un club que históricamente ha prestado mucha atención al desarrollo de los jóvenes.

    Precisamente con la camiseta del AZ, el delantero centro empezó a dejar huella de forma constante. En la última temporada de la liga holandesa sub-19, anotó 14 goles en 14 partidos, unas cifras que lo convirtieron en uno de los goleadores más prolíficos de la categoría. Además, sus actuaciones le han abierto las puertas del Jong AZ, el segundo equipo del club que milita en la Keuken Kampioen Divisie, la segunda división holandesa, donde ya ha empezado a acumular minutos importantes frente a rivales más experimentados. En esta liga, Kovacs ha marcado 5 goles en 7 partidos.

  • LIGA JUVENIL, EL ESCENARIO EUROPEO

    Otro escaparate decisivo para el crecimiento de Kovács fue la UEFA Youth League, competición en la que el joven delantero demostró una gran sangre fría ante la portería, marcando 9 goles en 6 partidos y manteniendo un promedio goleador muy elevado. En total, sumando la segunda división holandesa, el campeonato sub-19 holandés, la copa nacional sub-19 holandesa y la Youth League, el jugador nacido en 2007 ha disputado esta temporada 31 partidos, en los que ha marcado 29 goles. 

    Unas actuaciones que, inevitablemente, han atraído la atención de los ojeadores de varios clubes europeos.

  • LA JUVENTUD EN EL MERCADO

    En los últimos años, la Juventus ha optado por apostar decididamente por jóvenes talentos internacionales, centrándose en perfiles prometedores para incorporarlos gradualmente al proyecto técnico. El ejemplo más claro es el de Kenan Yildiz, que llegó siendo muy joven y luego se abrió paso hasta el primer equipo.

    En esta estrategia también se inscribe el interés por Kovács. Los ojeadores bianconeri estarían siguiendo de cerca su evolución para evaluar una posible inversión de cara al futuro. Un delantero de casi dos metros (1,99), con números ya importantes en las categorías inferiores europeas: el nombre de Bendegúz Kovács podría ser uno de los próximos a anotar en la libreta del mercado de la Juventus.

