El último penalti que llevó a Bosnia a la final de la fase de repesca de clasificación para el próximo Mundial lo lanzó un joven del Salzburgo: Kerim Alajbegovic, nacido en 2007 y talento del fútbol bosnio que, con 18 años, se ha echado a la espalda a toda una nación: primero la asistencia a Dzeko al lanzar el córner que dio lugar al empate contra Gales en el minuto 89, y luego el penalti decisivo para enfrentarse a Italia en la última ronda. Detrás de ese penalti hay algo más, una joya del fútbol europeo, joven y con un gran margen de crecimiento, pero ya preparado para rendir al más alto nivel.
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¿Quién es Alajbegovic, el talento del Salzburgo que llevó a Bosnia a la final de la repesca del Mundial contra Italia?
FUNCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Delantero exterior, prefiere jugar por la izquierda para recortar hacia su pierna buena y rematar a puerta o buscar el pase en profundidad para un compañero; si es necesario, también puede desplazarse a la otra banda (sus funciones siguen siendo las mismas, ya que sabe jugar también con la izquierda) o situarse en la línea de tres cuartos, detrás de un delantero centro. Entre sus especialidades destaca el regate: cuando arranca a toda velocidad, ya no hay quien lo pare, y quienes lo siguen de cerca juran que tiene la visión de juego de un treintañero. Formado en las categorías inferiores del Bayer Leverkusen, en el club alemán las jugadas a balón parado eran (casi) todas suyas.
A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO EN EL BAYER LEVERKUSEN
Por cierto: el Bayer ha anunciado que ha ejercido la cláusula de recompra de Alajbegovic a partir de la próxima temporada, apenas unas horas después de la victoria contra Bosnia; una inversión de 8 millones de euros a la espera de decidir si mantenerlo en el equipo para la temporada 2026/27 o valorar posibles ofertas (la base de partida es de 30/35 millones). En el pasado, el jugador también había sido seguido por el Milan, la Roma y la Lazio, pero nunca hubo contactos concretos para intentar ficharlo para la Serie A.