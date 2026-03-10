¿Quién en su sano juicio enviaría a su selección nacional a un lugar así? El presidente insinúa un boicot al Mundial

Algunas de las jugadoras fueron tildadas de «traidoras en tiempos de guerra» por la televisión estatal iraní después de que se negaran a cantar el himno nacional antes de la derrota inicial contra Corea del Sur. Taj señaló que, en los dos partidos siguientes, todo el equipo cantó el himno nacional y saludó.

Taj responsabilizó al presidente estadounidense Donald Trump del supuesto secuestro de las jugadoras. «Amenazó a Australia diciendo: si no les concedéis asilo, yo se lo concederé en Estados Unidos». Según nuestra información, tras el último partido, la policía australiana «sacó a una o dos jugadoras del hotel». Taj añadió: «¿Cómo se puede ser optimista ante un Mundial que se va a celebrar en Estados Unidos?».