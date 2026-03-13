¿Querría Khvicha Kvaratskhelia fichar por el Manchester United? Los «Diablos Rojos» reciben un consejo y una advertencia en el mismo mensaje sobre el posible fichaje de Matheus Cunha

El United realizó una importante inversión para reforzar su línea de ataque durante el verano de 2025. Se incorporó a dos jugadores con experiencia en la Premier League al fichar a Cunha, procedente del Wolverhampton, por 62,5 millones de libras (83 millones de dólares), y a Bryan Mbeumo, arrebatado al Brentford en una operación inicial de 65 millones de libras (86 millones de dólares).

Este último ha marcado 10 goles y ha dado tres asistencias en su primera temporada en Manchester, mientras que el primero ha visto puerta en seis ocasiones y ha asistido a sus compañeros en dos ocasiones. Hay expectativas de que ambos den aún más de sí.

¿Podría ser, sin embargo, que los Red Devils busquen incorporar aún más potencia ofensiva cuando se abra otra ventana de fichajes? Necesitan a alguien que proporcione munición a jugadores como Benjamin Sesko, que ha cobrado vida con siete goles en sus últimas nueve apariciones.

Kvaratskhelia aportaría más regateo y velocidad por las bandas, y a sus 25 años aún no ha alcanzado su máximo nivel. El United podría disponer de fondos para fichar a otro extremo izquierdo si el Barcelona, uno de los grandes de La Liga, ejerce la opción de compra incluida en la cesión de Marcus Rashford.