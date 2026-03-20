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«Queríamos jugar»: Luis de la Fuente defiende a España tras la debacle de la Finalissima, después de que Argentina señalara con el dedo a la RFEF
De la Fuente aclara el lío de la Finalissima
La RFEF estaba dispuesta a organizar el partido en Doha, y De la Fuente reveló que los preparativos estaban muy avanzados antes de que todo se viniera abajo. Argentina y la CONMEBOL han señalado a la UEFA y a sus homólogos españoles, pero De la Fuente no estaba dispuesto a aceptarlo. En una rueda de prensa previa al parón internacional, intentó aclarar las informaciones contradictorias.
«Todos sabéis que mi intención era jugar la Finalissima. Siempre lo he dicho. Jugar contra Argentina, ganar un título: tanto yo como la RFEF estábamos listos para disputar este partido», afirmó. «No se puede jugar si uno de los dos no quiere, y nosotros queríamos jugar. Siempre lo he dicho».
De la Fuente también dejó claro que la Finalissima se había considerado algo más que una simple cita de prestigio. «Era un partido único. Queríamos ganarlo con los jugadores que nos podían dar la oportunidad de competir por un Mundial. No nos hemos reunido desde noviembre. Para nosotros, era importante aprovechar esta oportunidad», añadió.
- Getty Images Sport
Los preparativos para Doha estaban ya muy avanzados
De la Fuente reveló que España había elaborado planes detallados para el partido independientemente de la sede, habiéndose acordado Doha como lugar de celebración antes de que el encuentro acabara finalmente cancelándose. La insinuación de que la RFEF no se había comprometido plenamente fue recibida con una mirada de enfado por parte del español.
«Todo estaba planeado para jugar en Doha. Cambiamos un poco el plan, pero no mucho. Pero queríamos jugar en Doha, en Buenos Aires», afirmó. El partido había generado mucha expectación en ambos bandos, ya que un enfrentamiento entre los campeones de Europa y del mundo tenía un atractivo evidente como último partido de preparación antes del torneo de este verano en Estados Unidos, Canadá y México.
Los planes de España no se ven afectados
Cuando se le preguntó si la cancelación del partido contra Argentina había influido en la selección de la plantilla para los próximos amistosos, De la Fuente dio una respuesta muy breve.
«Sé lo que hemos hecho. No sé qué habría pasado. En cualquier caso, si están aquí, es porque son muy buenos», afirmó.
- (C)Getty images
Volvamos a centrarnos en el Mundial
A pesar de la frustración que aún persiste por la Finalissima, De la Fuente se mostró decidido a centrar la atención en la tarea inmediata que tienen por delante. España figura entre las favoritas para el Mundial de este verano, tras haber ganado la Eurocopa 2024 con un estilo de fútbol ampliamente considerado como el más atractivo del fútbol internacional, y él no tiene ningún deseo de obsesionarse con lo que podría haber sido.
«El lunes ya jugamos el Mundial», afirmó.
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