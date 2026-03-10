«¡Quería un jacuzzi a los pies de la cama!» - Se desvela el peligroso y fallido proyecto de mansión de Cristiano Ronaldo en Manchester

Mientras ampliaba su colección de propiedades y supercoches, Ronaldo quería construir una mansión épica en el noroeste de Inglaterra. Su amigo íntimo Antonio Salvador, que más tarde se convertiría en presidente del Sporting de Braga, le presentó al renombrado arquitecto portugués Eduardo Souto Moura.

El proyecto nunca se llevó a cabo, por varias razones, y Souto Moura contó a Público todo sobre sus conversaciones con Ronaldo, en las que CR7 se tomaba descansos regulares para entrenar y hacía algunas peticiones extrañas.

Dijo: «Me recomendó un amigo suyo, un contratista [Salvador] que más tarde se convirtió en presidente del Braga, y que le dijo a Ronaldo que yo había construido el estadio del Braga. Me preguntó si quería construir la casa de Ronaldo y le dije que sí.

«Me reuní con él. Fui a Manchester. Cogí un avión, fui allí y le pregunté: "¿Cómo quieres la casa, etcétera?". Las cosas habituales. Pero él es un tipo único. Me impresionó porque interrumpía la conversación cada 15 minutos porque iba a entrenar. Entiendo a Ronaldo, eso es el resultado de un esfuerzo titánico.

»Pero la casa no se construyó porque había comprado un terreno con una gran superficie, pero la casa era tan grande que habría que talar 16 alcornoques. Le dije: "No voy a talar alcornoques. Tendremos que cambiar de terreno". Se enfadó con el agente y me dijo: "Me voy al Real Madrid y no voy a construir una casa"».