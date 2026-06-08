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«Quería proteger a mi compañero»: Rafael Leão se defiende tras ser expulsado por golpear a un rival, y Roberto Martínez lo respalda
Leao explica su reacción «protectora»
El internacional portugués Leão usó las redes sociales para explicar la tarjeta roja que recibió en el amistoso contra Chile en el Estadio Nacional. El extremo fue expulsado tras un forcejeo, pero insiste en que solo quería proteger a sus compañeros.
Tras el partido publicó en Instagram: «Primera prueba superada. En cuanto a mi expulsión, solo quería proteger a mi compañero, sin intención de dañar al rival. Gracias a todos los portugueses que estuvieron en Jamor, un ambiente increíble, seguimos juntos».
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Martínez defiende la pasión de la estrella
El seleccionador de Portugal, Martínez, defendió a su estrella y calificó el incidente como una muestra de espíritu de equipo, no de indisciplina. Añadió que la alta intensidad del amistoso fue una lección útil de cara a la gira por Estados Unidos, México y Canadá.
«El fútbol está lleno de pasión. La reacción de Leão fue normal: quiso proteger a su compañero y eso muestra espíritu de equipo», afirmó en la rueda de prensa posterior al partido. «Claro, no debemos caer en la provocación. Lo que pasó es bueno, porque contra equipos sudamericanos surgen momentos así. Jugamos contra Colombia y estas cosas pueden pasar; debemos aprender de ello. Me gusta el gesto de querer ayudar a su compañero, pero debemos entender que en el fútbol hay que hablar con el balón y dejar que sean los otros equipos los que intenten provocarnos».
El incidente se originó tras un choque entre Joao Cancelo y Felipe Faundez, que llevó a Leao a dar un manotazo en la cara del defensa chileno Iván Román. Martínez confía en que las imágenes muestren que no hubo violencia real, pues las manos del jugador no subieron por encima de los hombros.
Persisten las preocupaciones por la suspensión del Mundial
Aunque el entrenador es comprensivo, la tarjeta roja podría tener graves consecuencias. Como fue por conducta violenta, se teme que la Comisión Disciplinaria de la FIFA extienda la suspensión de los amistosos a la fase final del Mundial. Si no hay agravante, Leão solo se perdería el amistoso contra Nigeria del miércoles.
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Un verano incierto en el ámbito de los clubes
El incidente en Jamor llega en un momento clave para el futuro de Leao en el Milan. El extremo ha insinuado que está listo para dar el salto tras su etapa en la Serie A, y la Premier League aparece como su destino soñado. Sus últimas actuaciones y su actitud en la escena internacional serán seguidas de cerca por los clubes europeos interesados.
El jugador cree que la Premier le permite mostrar mejor su talento que el fútbol italiano, más táctico. El Milan pediría una cifra elevada por su traspaso, así que el Mundial es clave para que Leao demuestre su nivel.