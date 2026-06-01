El capitán del United, Fernandes, admite que esperaba tener más medallas a estas alturas de su carrera en Manchester. El jugador de 31 años, reciente Jugador de la Temporada de la Premier League, ha ganado dos copas nacionales con el club, pero sigue ansiando los mayores trofeos del fútbol.

«Quería tener más; no es lo que esperaba para mí ni para el club», admitió a ESPN. «He vivido grandes momentos: llegamos a varias finales, algunas las ganamos, otras no. Mi objetivo siempre ha sido ganar las competiciones más importantes, incluida la Premier League. Ese sueño sigue vivo y espero lograrlo».