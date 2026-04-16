«Queremos muchísimo a nuestros hijos»: Victoria, esposa de Sir David Beckham, rompe su silencio sobre la disputa con su hijo Brooklyn

Victoria ha hablado por primera vez sobre la supuesta ruptura con su hijo mayor, Brooklyn. En una entrevista con el Wall Street Journal, la ex Spice Girl afirmó: «Siempre hemos amado tanto a nuestros hijos».

En declaraciones al Wall Street Journal, Victoria afirmó: «Siempre hemos querido mucho a nuestros hijos. Siempre hemos intentado ser los mejores padres posible. Llevamos más de 30 años expuestos al público y solo hemos querido proteger y querer a nuestros hijos. Eso es todo lo que quiero decir al respecto».