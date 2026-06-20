SEATTLE —«Country roads, take me home»

La canción sonaba a todo volumen por los altavoces, y parecía que todo el país la cantaba. El partido se jugó en Seattle, una ciudad poco campestre, y nadie en el estadio quería irse a casa. Menos aún los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, que dieron varias vueltas al campo disfrutando cada minuto.

Muchos señalaban las gradas, ansiosos por cruzar la mirada con sus familiares, que cantaban con ellos. Algunos se abrazaban, mientras que otros levantaban en volandas a miembros del cuerpo técnico. Weston McKennie, como suele hacer, se adelantó a toda velocidad, liderando varias vueltas al campo mientras miles de aficionados vestidos de rojo, blanco y azul entonaban una serenata a los vencedores.

En un Mundial hay pocos momentos así: una conexión única entre jugadores, aficionados y país, todos pendientes de la selección estadounidense.

Era la promesa de un Mundial en casa, el sueño de toda una vida. Tras la segunda victoria, el viernes, lo vivieron al ritmo de «Country Roads».

La victoria del viernes por 2-0 sobre Australia no se trató de cantar ni de bailar; tampoco se trató solo de ganar. En realidad, las escenas en Seattle giraron en torno a la fe: en este equipo, en este verano, en este deporte y, quizás, en este país.

Se trataba de conexión, y para quienes estaban en el estadio fue algo especial. Un momento y un recuerdo que todos los presentes guardarán para siempre.

«Aunque no sea estadounidense, después del partido me emocioné», declaró el seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino. «Conectar con la gente es lo que queríamos».

«La afición estuvo increíble», añadió. «Su cálida acogida, su apoyo y sus celebraciones fueron muy emotivos. Los jugadores también se emocionaron. Fue una conexión perfecta entre la grada y el equipo».

El verano del equipo apenas comienza: ya están en octavos tras solo dos partidos, y cada uno ha dejado un recuerdo histórico.