¿Quedarse o irse? Por qué Emma Sears, Mallory Swanson y otras estrellas de la selección femenina de Estados Unidos deberían considerar su futuro a nivel de clubes

Los acuerdos y traspasos récord se convirtieron en la norma para las integrantes de la selección femenina de Estados Unidos en 2026.

Todo empezó con Trinity Rodman, para quien prácticamente se creó una regla a su alrededor. La «Regla de jugadora de alto impacto», conocida habitualmente como la «Regla Rodman», se introdujo para ayudar a los clubes de la NWSL a retener a jugadoras de élite como la estrella del Washington Spirit. Rodman acabó renovando con el Spirit con un contrato de más de 2 millones de dólares anuales, pese al interés de varios grandes clubes europeos.

Mientras Rodman siguió en la NWSL, otras jugadoras de la USWNT se movieron tanto hacia la liga como al extranjero. La delantera Cat Macario dejó el Chelsea para unirse al San Diego Wave en una operación récord de hasta 8 millones de dólares, mientras que la capitana de la USWNT, Lindsey Heaps, dejó el OL Lyonnes por el Denver Summit. Ambos movimientos representaron regresos a casa. Mientras tanto, la mediocentro defensiva de la USWNT Sam Coffey dejó los Portland Thorns por el Manchester City, en busca de experiencia en Inglaterra y de una oportunidad para completar su juego.

También hubo un movimiento significativo dentro de la NWSL, con las centrocampistas de la USWNT Claire Hutton, Croix Bethune y Ally Sentnor cambiando todas de club.

Ahora, con menos de un año para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 y con los mercados de fichajes empezando a cerrarse, todavía hay tiempo para que varias estadounidenses consideren sus opciones. Es un periodo crucial, especialmente porque la seleccionadora de la USWNT, Emma Hayes, ha insistido repetidamente en la importancia del rendimiento en sus clubes.

GOAL analiza a cuatro jugadoras que tienen motivos para pensar en su futuro, ya sea a corto o a largo plazo.