«Queda mucho camino por recorrer»: últimas noticias sobre el fichaje de Bruno Guimaraes por el Manchester United tras confirmarse la reunión sobre el centrocampista del Newcastle

El experto en fichajes Fabrizio Romano ha confirmado que recientemente se celebró una reunión entre el Manchester United y los representantes de Guimaraes. Aunque este contacto supone un paso importante, Romano advirtió de que el acuerdo está lejos de cerrarse.

«Lo que puedo confirmar es que sí, que se celebró una reunión en las últimas semanas», declaró Romano en su canal de YouTube. «Ya tuvo lugar hace unas semanas entre los agentes de Bruno Guimaraes y el Manchester United. Es cierta la información procedente de Brasil.

Se celebró una reunión y el Manchester United mantiene una muy buena relación con la agencia. Bruno está representado por una de las agencias más grandes del mundo, por lo que es normal que los grandes clubes se reúnan con los mejores agentes. Eso es absolutamente normal. Pero desde esa reunión hasta llegar a un acuerdo sobre las condiciones personales, reunirse y fichar al jugador en verano, aún queda un largo camino por recorrer».