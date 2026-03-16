«¡Qué truco más ridículo!» - Gary Neville critica duramente la extraña rutina del Chelsea en el círculo de juego y le dice a Liam Rosenior que «simplemente lo deje ya»

Tras la derrota del sábado ante el Newcastle, la preparación previa al partido del Chelsea ha vuelto a ser objeto de un intenso escrutinio después de que los jugadores rodearan al árbitro Paul Tierney en el círculo central durante una extraña reunión. Desde que asumió el cargo en enero, Rosenior ha convertido esta rutina en un elemento fundamental. Sin embargo, la versión más reciente, en la que se obligó a Tierney a permanecer de pie en una postura incómoda entre los jugadores, ha sido ampliamente ridiculizada. Esta decisión táctica ha suscitado dudas sobre si los Blues están anteponiendo el «espectáculo» a la sustancia durante su reciente mala racha, a pesar de que Rosenior defendió el ritual y reprendió al árbitro por interferir.