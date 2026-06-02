«¿Qué te pasa?» - Un compañero francés, también campeón del mundo, desmiente las críticas a Kylian Mbappé en el Real Madrid

El delantero ha recibido un intenso escrutinio mediático por un viaje a Italia y su polémica recuperación en París. Sin embargo, Desailly rechazó controlar sin cesar las actividades de los jugadores fuera del campo: «Todos opinan sobre su vida privada o sus desplazamientos. Algunos madridistas creen que un jugador no debe tener vida privada y debe dedicarse solo al club. Siempre existe esa percepción. Yo también lo noté cuando jugaba: en cierto modo perteneces a la afición. Es cierto y nos alegra, pero no exageremos. En mi tiempo libre hago lo que quiero; no me preguntéis por ello. Así que no lo veo como un problema para Mourinho: solo es una cuestión de adaptación».