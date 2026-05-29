¡Qué situación tan curiosa! ¿Será un entrenador alemán el sucesor de Oliver Glasner en el Crystal Palace?

Al parecer, el club de la Premier League ya negocia con Toppmöller. El técnico alemán, de 45 años y despedido en enero del Eintracht Fráncfort, aceptaría un nuevo reto. En semanas recientes se le vinculó con el Nápoles y el Wolfsburgo.

Si finalmente se hace cargo del recién coronado campeón de la Conference League, se dará una curiosa coincidencia. En Fráncfort, su primera experiencia como técnico principal en una liga top, reemplazó a Glasner en verano de 2023. El austriaco había dejado el SGE, con el que ganó la Europa League en 2022, tras la temporada 2022/23.

Menos de un año después, Glasner fichó por el Palace, ganó la FA Cup en 2025 y ahora la Conference League. En enero, con el equipo en crisis, anunció que no renovaría su contrato, que vence en junio. Su futuro sigue incierto, pues aunque sonó para el Bayer Leverkusen, el club alemán optó por Andoni Iraola, exentrenador del AFC Bournemouth, que busca un nuevo desafío.