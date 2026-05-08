«Qué preguntas más malas»: Christian Pulisic, estrella del AC Milan y de la selección estadounidense, «no está preocupado» por su sequía goleadora de 2026 de cara al Mundial

Al recordar contratiempos pasados, como su exclusión de la Copa Oro en junio, Pulisic explicó su frustración por la actual sequía de goles: «Fue un momento difícil, porque siempre he respondido en la cancha. Ahora estoy de descanso, la gente habla y yo no puedo salir a callarlos con goles.

Lo que me emociona es ir al arco, crear ocasiones y marcar. Hacer lo demás —defender, correr— está bien, pero mi alegría es crear y anotar».