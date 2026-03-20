En declaraciones a Sky, el exjugador del FC Bayern de Múnich y del Liverpool FC afirmó que, en su opinión, en la convocatoria echaría de menos a Said El Mala, del Colonia, y a Yann Aurel Bisseck, del Inter de Milán.
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¡Qué nombre tan sorprendente! Dietmar Hamann habría convocado a otros defensas centrales para los partidos amistosos de la selección alemana
«No hace falta discutir sus cualidades. El hecho de que en Colonia no siempre sea titular no debe utilizarse en su contra», afirmó Hamann al referirse a El Mala. «Ha marcado nueve goles con el Colonia y su evolución es cada vez mejor. No veo ningún motivo para no llevarlo».
Bisseck, por su parte, es alguien a quien se puede «poner arriba» si se necesita un gol en los últimos minutos. «Desde diciembre vuelve a ser titular en el Inter. Es increíblemente fuerte de cabeza y sabemos lo importantes que son las jugadas a balón parado. Me hubiera encantado tenerlo en la convocatoria», afirmó Hamann.
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Nagelsmann incluye a Sane, Schade y Leweling en lugar de El Mala
En principio, el técnico de 52 años está de acuerdo con las decisiones del seleccionador Nagelsmann: «Se trata de contar con buenos jugadores y tener dos opciones para cada posición. Probablemente hemos tenido plantillas peores. Hay muchos jugadores de gran talento. Si se consigue crear cohesión, pueden suceder cosas maravillosas».
El seleccionador de la DFB dio a conocer ayer jueves su convocatoria para los próximos partidos amistosos contra Suiza (27 de marzo) y Ghana (30 de marzo). En la defensa central, Jonathan Tah (FC Bayern de Múnich), Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (ambos del BVB), Antonio Rüdiger (Real Madrid) y Malick Thiaw (Newcastle United) recibieron preferencia sobre Bisseck.
En las bandas ofensivas, Nagelsmann se decantó por Leroy Sané (Galatasaray de Estambul), Kevin Schade (FC Brentford) y Jamie Leweling (VfB Stuttgart) en lugar de El Mala.
Selección alemana, calendario: los próximos partidos de la selección alemana
Fecha
Concurso
Partido
Viernes, 27 de marzo, 20:45 h
Partido amistoso
Suiza contra Alemania
Lunes, 30 de marzo, 20:45 h
Partido amistoso
Alemania contra Ghana
Domingo, 31 de mayo, 20:45 h
Partido amistoso
Alemania contra Finlandia
Sábado, 6 de junio, 20:30 h
Partido amistoso
EE. UU. contra Alemania
Domingo, 14 de junio, 19:00 h
Mundial 2026
Alemania contra Curazao
Sábado, 20 de junio, 22:00 h
Mundial 2026
Alemania contra Costa de Marfil
Jueves, 25 de junio, 22:00 h
Mundial 2026
Alemania contra Ecuador