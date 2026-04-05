¡Que no se acerquen a José Mourinho! El Newcastle se aleja del «Special One», y la leyenda del club Chris Waddle explica por qué los aficionados no estarían contentos con un «1-0 cada semana»

A medida que aumenta la presión sobre Eddie Howe tras las dificultades del Newcastle para mantener la regularidad en la Premier League, los rumores se han disparado. El director ejecutivo, David Hopkinson, se negó recientemente a ofrecer a Howe garantías a largo plazo, lo que ha dado lugar a intensas especulaciones que vinculan al exentrenador del Chelsea, el Manchester United y el Tottenham, Mourinho, con un regreso al fútbol inglés.

Sin embargo, Waddle insiste en que el enfoque pragmático del técnico portugués chocaría con la identidad del club.

«Mira, respeto a José», declaró Waddle a Fruity King. «No se puede dejar de respetar a Mourinho por lo que ha hecho en el fútbol y los trofeos que ha ganado. Pero seamos sinceros, probablemente él mismo admitiría que sus equipos no son los más entretenidos. Se fija en los resultados y, en realidad, de eso se trata el fútbol, pero el Newcastle es un club que va más allá de eso».



