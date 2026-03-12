«¡Que me jodan!»: Martin Keown, destrozado por sus comentarios «sesgados» sobre una jugada clave durante el empate del Arsenal con el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones

La aparente falta de objetividad del experto no sentó bien al expresidente del Crystal Palace, Simon Jordan, quien recurrió a las redes sociales para hacer una crítica mordaz al icono del Arsenal. Jordan escribió en X: «Oh, querido Martin, por Dios. ¿He dicho que el viejo Keown carece de objetividad? Joder, es el gran maestro del sesgo».

Gabby Agbonlahor tampoco quedó impresionado, calificando el incidente de «simulación descarada» y cuestionando por qué el VAR no intervino. En declaraciones a talkSPORT, el exdelantero del Aston Villa dijo: «Madueke se tiró. Simulación descarada. El señor Parcialidad, Martin Keown, que retransmitía el partido anoche, dijo que era un penalti claro. Su parcialidad hacia el Arsenal se está volviendo un poco ridícula. Me sorprende que el VAR no lo anulara. El Arsenal tuvo mucha suerte y fue aburrido de ver».